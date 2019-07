CAN-2019: Côte d'Ivoire et Ghana sur leurs gardes

Attention danger. Après les éliminations du Cameroun, tenant du titre, de l'Egypte et du Maroc, deux autres prétendants, la Côte d'Ivoire et le Ghana, vont se méfier du Mali et de la Tunisie, lundi lors des deux derniers 8es de la Coupe d'Afrique des nations.

Doubles vainqueurs de la CAN (1992, 2015), les Eléphants ivoiriens ont hérité de la tâche la plus ardue face aux Aigles du Mali, sélection très jeune et séduisante qui a fini première de son groupe.

Les deux équipes auraient pu ne jamais se croiser dans ce tournoi. Englué depuis 2017 dans un conflit avec la Fifa, le Mali a adopté mi-juin de nouveaux statuts conformes à ceux de l'instance internationale et échappé à une suspension qui l'aurait privé de la CAN.

Mais l'équipe a parfaitement débuté sa compétition avec notamment un large succès 4-1 face à la Mauritanie. "C'est une fierté pour toute l'équipe. On a bien géré. On était venu pour se qualifier. Mais on voit plus loin. Toutes les équipes sont venues pour la Coupe, nous aussi", a prévenu le défenseur de Troyes Boubakar Kouyaté.

Le principal danger côté malien viendra de l'athlétique attaquant de Porto Moussa Marega, auteur de 11 buts en championnat et 6 en Ligue des champions cette saison.

En face, les Ivoiriens n'ont pas montré un visage très convaincant depuis le début, mais ont assuré l'essentiel avec cette qualification après des dernières années très décevantes: élimination dès les poules à la CAN-2017 et non-qualification pour le Mondial-2018.

"On vient avec une équipe qui a du talent, mais qui est jeune, on va faire le maximum pour aller le plus loin possible", a souhaité le sélectionneur ivoirien Ibrahim Kamara. Symbole de cette jeunesse, l'attaquant Nicolas Pépé, 24 ans, brillant avec son club de Lille, mais qui n'a pas encore marqué dans cette CAN.

- Les Aigles tunisiens pas royaux -

Les Ghanéens finalistes en 2015 et quadruples vainqueurs de l'épreuve partent favoris en soirée face aux Tunisiens. Les Black Stars, portés par les frères Ayew (deux buts pour Jordan, un pour André) et Thomas Partey, ont fini premiers de leur groupe devant les Camerounais.

André Ayew a affiché sa totale confiance: "La Tunisie va tomber à Ismaïlia (où se joue le match) lundi. Le football, ce n'est pas seulement de la tactique. Il s'agit aussi d'être solidaires, de combattre sur chaque ballon".

Les Tunisiens sont prévenus, mais les éliminations surprises de ces derniers jours appelaient déjà à la prudence pour le sélectionneur français des Aigles de Carthage, Alain Giresse.

"Trois grosses équipes qui disparaissent de cette CAN, c'est assez inédit. Ça donne une compétition tout à fait imprévue. Nous devons être meilleurs dans notre capacité à produire du jeu. Il faut plus d'engagement et de justesse", a souligné l'ancienne gloire des Bleus.

Meilleurs, les Tunisiens devront vraiment l'être après s'être qualifiés par la petite porte en 8es avec trois nuls. A l'exception de Wahbi Khazri, ils ont été décevants voire inquiétants à l'image de leurs gardiens Farouk Ben Mustapha et Mouez Hassen, auteur de bévues.

Huitièmes de finale:

Vendredi 5 juillet

Maroc-Bénin 1-1, 1 tab à 4, Bénin qualifié

Ouganda-Sénégal 0-1, Sénégal qualifié

Samedi 6 juillet

Cameroun - Nigeria 2-3, Nigeria qualifié

Egypte - Afrique du Sud 0-1, Afrique du Sud qualifiée

Dimanche 7 juillet

(18h/16h GMT) Madagascar - RDC 2-2, 4 tab à 2, Madagascar qualifié

(21h/19h GMT) Algérie - Guinée 3-0, Algérie qualifiée

Lundi 8 juillet

(18h/16h GMT) Mali - Côte d'Ivoire, à Suez

(21h/19h GMT) Ghana - Tunisie, à Ismaïlia

Quarts de finale

10 juillet

(18h/16h GMT) Sénégal contre Bénin, au Stade du 30 juin au Caire

(21h/19h GMT) Nigeria contre Afrique du Sud, au Stade International du Caire

11 juillet

(18h/16h GMT) Vainqueur Mali-Côte d'Ivoire contre Algérie, à Suez

(21h/19h GMT) Madagascar contre vainqueur Ghana-Tunisie, au stade Al Salam du Caire

Demi-finales

14 juillet

(18h/16h GMT) Sénégal ou Bénin contre Madagascar ou Ghana ou Tunisie, au stade du 30 Juin du Caire

(21h/19h GMT) Mali ou Côte d'Ivoire ou Algérie contre Nigeria ou Afrique du Sud, au stade International du Caire

Match pour la troisième place

17 juillet

(21h/19h GMT) Perdants des demi-finales, au stade Al Salam du Caire

Finale

19 juillet

Vainqueurs des demi-finales, au stade International du Caire