CAN-2019: l'Algérie déroule contre la Guinée et rejoint les quarts

L'Algérie, l'un des prétendants au titre, accède aux quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations après sa large victoire face à la Guinée 3-0, dimanche au Caire.

Contrairement à d'autres favoris, Cameroun, Egypte et Maroc, évincés dès les huitièmes, l'Algérie a tenu son rang face aux Guinéens, néanmoins privés de leur star Naby Keita, blessé.

Youcef Belaïli (24e), Riyad Mahrez (57e) et Adam Ounas (82e) ont inscrit les trois buts des Fennecs, qui enchaînent une quatrième victoire et sont la seule équipe à ne pas avoir encore encaissé de but dans cette CAN.