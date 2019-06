CAN-2019: l'Ouganda met fin

Ils attendaient ça depuis 41 ans. Les Grues de l'Ouganda ont remporté, samedi face à la RDC (2-0), leur premier succès en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de football depuis 1978.

Le dernier succès de l'Ouganda remontait au mois de mars 1978 et la demi-finale de la 11e édition de la CAN, face au Nigeria (2-1).

Depuis, ce pays enclavé d'Afrique de l'Est a dû se contenter d'un nul et de trois défaites, dont deux face au Ghana en 1978 et... 2017, date de sa dernière qualification pour la compétition continentale.

Samedi, au Caire, pour la première journée du groupe A de la CAN-2019, les Grues ont piégé la RDC grâce à des buts de Patrick Kaddu (14e) et Emmanuel Okwi (48e).

Les hommes du Français Sébastien Desabre affrontent le Zimbabwe mercredi puis l'Egypte, pays hôte de la CAN, dimanche.