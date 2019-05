Somalie: une ONG met en garde contre une nouvelle "crise humanitaire"

L'ONG Save the Children a mis en garde mercredi la communauté internationale contre une nouvelle crise humanitaire en Somalie, où plus d'un million d'enfants vont souffrir de malnutrition à cause de la sécheresse si rien n'est fait.

"Nous savons ce qui va arriver. Nous savons également qu'il y aura des enfants parmi les victimes si nous n'agissons pas immédiatement", a affirmé dans un communiqué le directeur de Save the Children en Somalie, Timothy Bishop. "La communauté internationale doit agir et travailler avec les autorités locales pour faire en sorte que les enfants et leurs familles aient suffisemment à manger".

Près de deux millions de Somaliens ont un besoin désespéré de nourriture et des centaines de milliers d'enfants souffrent déjà de malnutrition à cause de la sécheresse qui frappe le pays.

"Avec la période de sécheresse à venir, quatre millions de personnes vont souffrir de malnutrition, dont 1,2 million d'enfants de moins de cinq ans", a alerté Save the Children.

Des recherches effectuées par Save the Children dans la région du Puntland, dans le nord-est de la Somalie, ont démontré que "seulement un enfant sur quatre a suffisamment à manger".

Le fait que les pluies qui balaient habituellement l'Afrique de l'Est entre mars et mai ne soient pas tombées cette année a entraîné des récoltes insuffisantes et une forte pression sur les communautés qui dépendent de l'élevage dans la région.

Cette saison des pluies est la troisième la plus sèche enregistrée en Somalie depuis 1981.

"La Somalie a déjà connu une période de sécheresse extrême en 2017. L'état d'urgence avait été déclaré à cause du grand nombre de décès dus à la malnutrition. Désormais, une nouvelle crise humanitaire menace", a déclaré Save the Children.

Cette crise alimentaire pourrait s'étendre bien au-delà de la Somalie, l'ensemble de la Corne de l'Afrique risquant de subir une sécheresse et des conditions météorologiques extrêmes provoquées par le changement climatique.