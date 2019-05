Nigeria: rassemblement pour l'anniversaire de Leah Sharibu, jeune chrétienne enlevée par Boko Haram

Plusieurs dizaines de militants nigérians se sont réunis mardi à Abuja pour célébrer le 16e anniversaire de la lycéenne Leah Sharibu, enlevée à Dapchi en février 2018 par l'une des factions du groupe jihadiste Boko Haram, l'Etat Islamique en Afrique de l'Ouest (ISWAP).

De confession chrétienne et ayant refusé de se convertir à l'islam, elle est la seule, parmi la centaine d'élèves enlevées dans cette ville du nord-est du pays, à toujours être entre les mains de ses ravisseurs, et est devenue un symbole au Nigeria et dans le monde chrétien.

"Nous avons décidé de nous réunir pour ne pas oublier Leah dans la prière", a déclaré à l'AFP le coordinateur du rassemblement, le révérend Gideon Para-Mallam, qui voit également dans cette "marche pacifique (...) une demande de libération".

Des militants d'une demi-douzaine d'ONG, pour la plupart religieuses, ont partagé un gâteau d'anniversaire et ont défilé devant le parc des Fontaines de l'unité à Abuja.

"Aujourd'hui marque le 16e anniversaire de Leah Sharibu qui passe son deuxième anniversaire en captivité. Elle est actuellement sans voix mais son action de foi courageuse parle pour elle", a déclaré le révérend Para-Mallam.

Plus de cent élèves avaient été enlevées le 19 février 2018 par l'ISWAP dans un lycée du nord-est de l'État de Yobe.

A l'exception de Leah Sharibu, elles ont toutes été libérées après environ un mois de négociations entre le groupe jihadiste et le gouvernement nigérian qui s'était engagé à assurer la libération de la jeune Leah.