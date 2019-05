Somalie: les lycéens protestent contre l'annulation d'examens

Des centaines de lycéens somaliens ont manifesté mardi dans les rues de Mogadiscio pour protester contre l'annulation d'examens nationaux dont les énoncés avaient fuité sur les réseaux sociaux, a constaté un journaliste de l'AFP.

Le ministre de l'Éducation, Abdullahi Godah Bare, avait annoncé lundi que les six examens qui avaient déjà été passés étaient annulés, et que l'ensemble du processus reprendrait à zéro fin mai.

"Le ministère prendra des mesures supplémentaires pour s'assurer qu'il n'y ait pas de fuites autour de l'examen la prochaine fois, et il est possible que les plateformes de réseaux sociaux soient désactivées dans le pays pendant les cinq jours que durera l'examen", avait-il menacé.

Le ministre n'a donné aucune précision sur les origines de cette fuite, sinon que les documents provenaient de l'un des 90 centres d'examens et que certains parents avaient acheté les résultats.

"C'était malheureux qu'un étudiant ayant travaillé dur soit assis à côté d'un autre qui comptait sur les résultats qu'il avait achetés", avait-il ajouté.

En colère, les lycéens ont répliqué mardi en descendant par centaines dans les rues de la capitale.

"Nous avons travaillé tard le soir pendant trois nuits pour préparer ces examens (...) et après tout ça, le ministre dit qu'il annule les examens pour recommencer à zéro. Nous ne l'accepterons pas", a déclaré à l'AFP un manifestant, Hussein Iftiin.

"Nous n'accepterons pas de recommencer l'examen et nous le voulons pas. C'est de la corruption et nous n'avons rien à voir avec ça. C'est lui (le gouvernement) qui a vendu l'examen et n'a pas été à la hauteur de ses responsabilités", a approuvé une mère d'élève, Fadumo Hassan.

Environ 31.000 lycéens sont concernés par l'annulation de ces examens.