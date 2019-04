RDC: l'opposant Fayulu appelle

L'opposant congolais Martin Fayulu, qui conteste la victoire du nouveau président Félix Tshisekedi, a appelé dimanche à la démission de ce dernier lors d'un meeting à Kinshasa, a rapporté un journaliste de l'AFP.

"Cette fois-ci, nous sommes rentrés pour demander et obtenir la démission de Félix Tshisekedi. Il a fait la honte, il a vendu le pays", a déclaré M. Fayulu devant plusieurs milliers de ses partisans, en présence des forces de l'ordre.

"N'attendez plus un mot d'ordre (...). Vous, peuple, vous êtes plus fort que n'importe quelle armée au monde. Au Soudan et en Algérie, le peuple a obtenu le départ des dirigeants. Ici, on doit faire la même chose contre Kabila et Tshisekedi", a-t-il ajouté.

Réunis place sainte Thérèse dans la commune populaire de Ndjili (est), les manifestants sont venus écouter M. Fayulu qui revenait de Bruxelles au lendemain d'une réunion des leaders de la coalition Lamuka, qui avait soutenu sa candidature à la présidentielle du 30 décembre.

A l'issue du scrutin, un autre opposant, Félix Tshisekedi, a été proclamé vainqueur. Mais M. Fayulu, revendique toujours la victoire avec 60% des voix.

Samedi à Bruxelles, au terme d'une réunion de deux jours, les six leaders de Lamuka (Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Freddy Matungulu, Jean-Pierre Bemba, Adolphe Muzito et Antipas Mbusa Nyamwisi) ont réaffirmé leur "unité" et ont annoncé la transformation de la coalition électorale Lamuka en "plateforme politique", avec une présidence tournante pour une durée de trois mois.

La première présidence sera assurée par Moïse Katumbi. Allié puis adversaire de l'ex-président Joseph Kabila, l'ex-gouverneur du Katanga minier était poursuivi depuis 2016 dans une affaire de spoliation immobilière dont il niait tout fondement.

Il avait quitté la RDC en mai 2016 pour l'Afrique du Sud puis la Belgique, pour des raisons de santé. Il avait été ensuite condamné un mois plus tard à trois ans de prison.

Riche homme d'affaires, patron du TP Mazembe de Lubumbashi, gloire du football africain, M. Katumbi avait finalement soutenu et financé la campagne de l'opposant Martin Fayulu.

Le 19 avril, la justice congolaise a annulé sa condamnation.

Investi le 24 janvier, le président Tshisekedi n'a ni nommé de Premier ministre ni de gouvernement. Il est lié par un accord politique à son prédécesseur, Joseph Kabila, dont la coalition du Front commun pour le Congo (FCC) a conservé la majorité absolue à l'Assemblée nationale, au Sénat et dans les gouvernorat des provinces.