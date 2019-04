Le bilan des intempéries en Afrique du Sud s'alourdit

Le bilan des pluies torrentielles et des glissements de terrain qui ont frappé l'est de l'Afrique du Sud s'est encore aggravé pour atteindre "environ 70 morts", selon les autorités jeudi.

"Nous sommes inquiets et totalement anéantis par l'augmentation du nombre de victimes. On nous rapporte que leur nombre est désormais d'environ 70", a déclaré Sihle Zikalala, Premier ministre par intérim de la province sud-africaine du KwaZulu-Natal (KZN), la plus touchée par les intempéries.

"Un nouveau chiffre sera publié dans la journée", a-t-il poursuivi devant la presse, "c'est la première fois dans le KZN que nous sommes confrontés à de telles pertes humaines".

Un précédent bilan faisait état de 51 morts.

Des précipitations exceptionnelles se sont abattues depuis le week-end de Pâques sur le KwaZulu-Natal et la province voisine du Cap-Oriental, provoquant inondations et glissements de terrain meurtriers.

De retour d'une visite officielle en Egypte, le président sud-africain Cyril Ramaphosa a fait étape mercredi dans la région pour constater les dégâts causés par ces intempéries.

Tout au long de la côte de l'océan Indien autour de la mégapole de Durban, la troisième ville sud-africaine, plusieurs villages ont été dévastés par des coulées de boue qui ont emporté des routes et de nombreuses habitations.

"Toute cette partie (de la colline, NDLR) leur est tombée dessus et c'était fini", a déclaré à l'AFP Ntombi Zama devant la maison emportée de sa soeur à Chatsworth. "Quand je suis arrivée et que j'ai vu que tout était détruit ça m'a fendu le coeur."

"Je suis revenu (au lendemain de la tempête, NDLR) et j'ai commencé à creuser. Mon neveu était déjà mort", a raconté à l'AFP un de ses voisins, Moses Loazalo.

Selon le président Ramaphosa, ces intempéries ont fait au moins un millier de sans-abri.

pa/bed/jlb