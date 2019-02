"Vent d'espoir" en Afrique, avec des élections et des accords de paix (Guterres)

Une série d'élections pacifiques et de trêves font souffler un "vent d'espoir" en Afrique, a déclaré le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres samedi à Addis Abeba, à la veille d'un sommet de l'Union africaine dans la capitale éthiopienne.

"C'est un moment où un vent d'espoir souffle à travers l'Afrique. Nous avons vu une réconciliation entre l'Ethiopie et l'Erythrée, nous avons vu des accords de paix (...) au Soudan du Sud et en République centrafricaine", a relevé M. Guterres.

"Nous travaillons ensemble pour voir si nous pouvons aller dans la même direction en Libye", a-t-il ajouté.

Il y a eu "des élections à Madagascar, en RDC et au Mali dont on disait qu'elles allaient conduire à une tragédie et à des violences et qui, finalement, se sont déroulées dans un contexte pacifique", a-t-il souligné.

M. Guterres a fait ces déclarations à la veille de la 32e session ordinaire de l'assemblée des chefs d'Etat et de gouvernement des 55 pays membres de l'Union africaine (UA), dimanche et lundi à Addis Abeba.

L'Ethiopie et l'Erythrée ont mis fin l'année dernière à vingt ans de guerre froide tandis que le Soudan du Sud tente de faire entrer en vigueur le dernier d'une longue série d'accords de paix pour mettre fin au conflit meurtrier qui le déchire depuis cinq ans.

Un accord de paix a été signé cette semaine entre le pouvoir centrafricain et les groupes armés qui occupent 80% du territoire de la Centrafrique, suscitant l'espoir de voir s'achever une crise qui, depuis 2012, a fait des milliers de morts et plus d'un million de déplacés.

"Tout cela a été réalisé grâce aux efforts conjoints des Nations unies et de l'UA (...) pour s'assurer que les armes se tairont à partir de 2020 sur le continent africain", a ajouté M. Guterres.

"Je pense que l'Afrique est devenue un exemple (montrant) qu'il est possible de résoudre les conflits et de prévenir les conflits, et j'espère que ce vent d'espoir pourra être étendu à d'autres parties du monde", a encore déclaré le secrétaire général de l'ONU.