Journalistes RFI tués au Mali: devant les juges, François Hollande confronté

Que savaient réellement les hauts responsables de l'Etat des circonstances de l'assassinat de deux reporters de RFI en 2013 au Mali? Devant les juges d'instruction, François Hollande a dû s'expliquer sur ses confidences troublantes à des journalistes, a appris l'AFP de sources proches du dossier.

Le 11 janvier, l'ex-président s'est rendu discrètement au tribunal de Paris pour être entendu comme témoin par les juges Jean-Marc Herbaut et David de Pas qui enquêtent sur l'enlèvement des journalistes Ghislaine Dupont et Claude Verlon à Kidal. Un mois plus tôt, c'est le haut fonctionnaire Bernard Bajolet, ancien patron de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) de 2013 à 2017 qui avait été auditionné.

Le 2 novembre 2013, des militaires français avaient découvert le corps des reporters, exécutés par balles, près du pick-up des ravisseurs tombé en panne, selon les enquêteurs qui privilégient la thèse d'un enlèvement raté par un groupe jihadiste.

L'association partie civile Les amis de Ghislaine Dupont et Claude Verlon avait réclamé en novembre ces auditions, déconcertée par des propos prêtés à François Hollande et à Bernard Bajolet lors d'apartés avec des journalistes, suggérant qu'ils détenaient des informations ne correspondant pourtant pas à l'état des investigations. Au final, les démentis qu'ils ont apportés dans leurs dépositions, dont a eu connaissance l'AFP, ont fait redoubler l'inquiétude des parties civiles.

"Soit l'ancien président de la République et l'ancien directeur de la DGSE mentent de concert, soit ils se sont crus autorisés à raconter n'importe quoi. Et dans un dossier aussi sensible et douloureux, je ne sais finalement ce qui est le plus inquiétant: leur légèreté oratoire ou leur volonté d'obstruer la manifestation de la vérité", a réagi auprès de l'AFP Marie Dosé, avocate de l'association.

Les doutes ont notamment émergé d'une conversation en "off" entre l'ex-président et des collègues des reporters tués, le 19 octobre 2018. Dans cet entretien, résument les juges, il aurait expliqué "sur le ton de l'évidence (....) que les otages avaient été tués" parce que les ravisseurs "avaient paniqué", en se sachant "suivis par un hélicoptère". Or, comme l'ont rappelé les magistrats, la présence d'un aéronef de l'armée française survolant la zone dès l'enlèvement n'est pas établie.

"Peut-être me suis-je mal exprimé ou les journalistes m'ont-ils mal compris", a avancé François Hollande affirmant avoir voulu "exprimer (sa) compassion" à quelques jours du 5e anniversaire du drame. "Ce que je voulais dire (...) c'est qu'il n'y a eu (...) aucun échange de tirs entre les militaires (français) et les terroristes", a rectifié l'ex-président, balayant la thèse de "certains journalistes" sur une prétendue faute de l'armée et des services de renseignements.

- "mauvaises interprétations" -

Les juges l'ont aussi interrogé sur une mystérieuse écoute téléphonique qu'il aurait évoquée le 7 décembre 2013 dans une confidence à un journaliste de RFI, par la suite rapportée à la justice, mais sujette, là encore, à "de mauvaises interprétations", selon lui. Ce jour-là, il aurait dit selon la retranscription du journaliste: "On a entendu une conversation après le drame dans laquelle" un probable "commanditaire reprochait à un membre du commando d'avoir détruit la marchandise". Or l'enquête n'a jamais permis de trouver trace de cette écoute. Cinq ans plus tard, Hollande n'a plus "de souvenir" de cette conversation. A-t-il eu connaissance d'interceptions? "Non je ne crois pas".

Cette écoute, l'ancien chef de la DGSE semblait pourtant la confirmer encore récemment. "C'est moi qui le lui ai dit (au président), aurait-il affirmé, en "off" le 4 octobre en marge d'une interview, selon ses propos rapportés par des journalistes de RFI aux juges. Mais le 10 décembre, devant le juge Herbaut, Bernard Bajolet ne se rappelle pas avoir été "aussi affirmatif" car "à sa connaissance", l'interception n'a "jamais existé". Le haut fonctionnaire concède avoir été "un peu déstabilisé à l'idée de démentir l'ancien chef de l'Etat (...) j'ai bafouillé quelque chose dont je ne me souviens plus trop". Avant de regretter: "j'ai eu l'impression d'avoir été piégé".

"On a le sentiment d'être pris pour des imbéciles. Aujourd'hui, les plus hauts responsables de l'Etat d'alors assènent des pseudo-vérités devant la justice. Plus il leur est demandé de la clarté, plus leurs réponses sont floues", a commenté Pierre-Yves Schneider, porte-parole de l'association partie civile.