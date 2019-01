Zimbabwe: une valise de cash dérobée

Trois personnes ont comparu cette semaine devant un tribunal du Zimbabwe pour avoir dérobé une valise bourrée de 150.000 dollars en liquide dans une propriété de l'ex-président Robert Mugabe, a rapporté vendredi la presse locale.

Selon le quotidien gouvernemental The Herald, le vol s'est déroulé dans une propriété dont l'ancien maître du pays dispose à Zvimba, dans la banlieue de la capitale Harare.

L'une des accusés, une parente de l'ancien maître du pays âgée de 50 ans, Constancia Mugabe, avait des clés de la maison et en aurait profité pour mettre la main sur la précieuse mallette avec deux complices, employés de la propriété.

Les cambrioleurs ont été arrêtés après avoir utilisé leur pactole pour acheter voitures, maisons et bétail.

"Johanne Mapurisa a acheté une Toyota Camry (...) et une maison pour 20.000 dollars", a révélé mercredi à l'audience le procureur Teveraishe Zinyemba, cité par The Herald. "Saymore Nhetekwa a acheté une Honda (...) et du bétail dont des cochons", a ajouté le magistrat.

Les trois accusés ont été libérés sous contrôle judiciaire et devraient comparaître à nouveau le 24 janvier. Un quatrième suspect est toujours recherché par la police.

Les billets verts sont très prisés au Zimbabwe, où la grave crise économique et financière qui sévit depuis près de vingt ans les a rendus extrêmement rares.

Les détenteurs de comptes bancaires ne peuvent en retirer en liquide qu'au compte-gouttes, le reste étant automatiquement convertible en "bonds notes", une sorte d'obligation dont la valeur a fondu par rapport à la devise américaine.

Depuis sa démission en novembre 2017 après trente-sept ans de règne, Robert Mugabe, 94 ans, effectue de longs séjours à Singapour pou y être soigné. Son successeur Emmerson Mnangagwa a récemment rélévé qu'il ne pouvait plus marcher.