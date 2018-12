Avec la Tunisie, Giresse vise la demi-finale de la CAN

L'ex-star du foot français Alain Giresse vise les "demi-finales" de la Coupe d'Afrique des nations à la tête de la Tunisie, comme il l'a dit vendredi lors de sa présentation comme nouvel entraîneur des Aigles de Carthage.

"L'objectif, c'est de franchir le palier où l'équipe nationale reste bloquée pour le moment, les quarts de finale à la CAN (...), pour envisager légitimement d'aller en demi-finales (...) sans que ça nous empêche d'aller plus loin", a-t-il déclaré.

La Tunisie s'est qualifiée cet été pour la Coupe d'Afrique des Nations, dont l'organisateur n'est pas arrêté après le retrait du Cameroun qui devait en être l'hôte.

"Gigi" a précisé qu'il était sous contrat jusqu'au 30 juin 2020, "renouvelable en fonction du résultat et du travail effectué".

"C'est une fierté de diriger cette équipe", a-t-il souligné aux côtés des dirigeants de la Fédération tunisienne de football.

"J'ai eu des équipes à construire, j'ai eu des équipes à reconstruire. Ici j'ai une équipe déjà construite. Alors nous allons viser l'excellence", a-t-il poursuivi.

L'ancien international français remplace le sélectionneur tunisien Faouzi Benzarti, limogé fin octobre après seulement trois mois sur le banc.

Giresse, 66 ans, a longtemps été un pilier des Girondins de Bordeaux et de l'équipe de France (47 sélections). Comme entraîneur, il a successivement dirigé le Gabon (2006-2010), le Mali (2010-2012) et le Sénégal (2013-2015), avant de retourner au Mali entre 2015 et 2017.

Il a démissionné en septembre 2017, à la suite des mauvais résultats de la sélection malienne, qui n'a pas réussi à se qualifier pour le Mondial-2018 en Russie.

L'équipe de Tunisie a, elle, été éliminée au bout de deux matches à la Coupe du monde en Russie, battue 2 à 1 par l'Angleterre et 5-2 par la Belgique.