L'Afrique du Sud officiellement candidate

L'Afrique du Sud s'est officiellement portée candidate à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations-2019 prévue en juin, à la place du Cameroun, a confirmé jeudi la Fédération sud-africaine de football (Safa) à l'AFP.

"Nous avons soumis notre candidature", a affirmé un porte-parole de la Safa dans un e-mail adressé à l'AFP, alors que les nations souhaitant organiser l'événement ont jusqu'à vendredi pour candidater officiellement. "C'est maintenant à la Confédération africaine de football (CAF) de décider."

L'Afrique du Sud rejoint l'Egypte, seul autre candidat officiel jeudi soir. Le Maroc avait lui créé la surprise en annonçant qu'il ne serait pas candidat. Le Ghana, qui vient d'organiser la CAN féminine en novembre, s'est de son côté dit, par la voix de son ministre des Sports, prêt à accueillir la compétition, si aucun autre pays n'est finalement retenu.

L'Afrique du Sud, seul pays africain à avoir accueilli une Coupe du monde (en 2010), a déjà organisé la CAN à deux reprises, en 1996 et en 2013, année où elle avait déjà remplacé la Libye, organisatrice initiale mais qui s'était retirée en raison de sa grande instabilité politique et sécuritaire.

L'organisation de la CAN-2019 a été retirée au Cameroun le 30 novembre pour cause de retards dans les travaux d'infrastructures et en raison d'une situation fragile sur le plan sécuritaire.

Le pays hôte de la CAN, prévue du 15 juin au 13 juillet, sera connu le 9 janvier.