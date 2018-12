Côte d'Ivoire : grève dans l'enseignement primaire

Seize syndicats de l'enseignement primaire de Côte d'Ivoire ont appelé lundi à une grève de cinq jours pour réclamer des améliorations de carrière et des conditions de vie, selon leur coordination, l'Isepp-CI.

"Nous avons déposé un préavis de grève de lundi à vendredi", a annoncé à l'AFP David Bli Blé, porte-parole de l'Intersyndicale des enseignants du pré-scolaire et du primaire de Côte d'Ivoire (Isepp-CI), qui affirme représenter 70% des effectifs du ministère de l'Education nationale, qui compte 80.000 fonctionnaires.

"La grève est très bien suivie à Abidjan, à Bouaké (deuxième ville du pays, nord), à Bondoukou (est) et à Sassandra (sud)", a déclaré M. Bli Blé.

L'intersyndicale réclame la suppression des cours le mercredi, et une amélioration des carrières et des conditions de vie, via des concours exceptionnels de promotion, la "finalisation du profil (plan) de carrière" des fonctionnaires et la revalorisation de l'indemnité de logement.

Le salaire mensuel d'un instituteur va de 200 à 250.000 francs CFA (300 à 375 euros), mais celui d'un instituteur adjoint ne s'élève qu'à 100.000 FCFA (150 euros), selon M. Blé Bli.

"Le coût de la vie devient excessivement cher, il devient difficile pour les fonctionnaires de se loger, surtout à Abidjan", la capitale économique ivoirienne, avec une indemnité logement mensuelle de 40.000 FCFA (60 euros), a expliqué le porte-parole de l'intersyndicale.

La fonction publique ivoirienne est secouée par des grèves récurrentes depuis deux ans, malgré la signature d'un protocole d'accord entre le ministère de la Fonction publique et certains syndicats en août 2017.

Les enseignants des écoles primaires, secondaires et techniques avaient mené fin novembre une grève pour réclamer des augmentations. Leur mouvement avait suivi celui des professionnels de la santé qui avait paralysé les hôpitaux début novembre.

En octobre, les professeurs de l'université Félix Houphouët Boigny d'Abidjan, la principale de Côte d'Ivoire, avaient mis fin à une grève de plus d'un mois.