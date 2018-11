Kenya: 20 arrestations après l'enlèvement d'une Italienne

Vingt personnes ont été arrêtées dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement d'une bénévole italienne en début de semaine dans un village du sud-est du Kenya dont les autorités n'ont aucune nouvelle, a indiqué vendredi la police.

Silvia Romano, bénévole de 23 ans dans un orphelinat, a été enlevée mardi lors de l'attaque par des hommes armés du village de Chakama, situé à 60 km à l'ouest de la ville de Malindi, une destination populaire auprès des expatriés.

"Nous avons placé 17 personnes en détention. Nous avons arrêté trois autres personnes que nous estimons être intéressantes pour (l'avancée de) l'enquête", a déclaré à la presse le chef de la police kényane Joseph Boinett.

"Elles nous ont donné des informations de grande valeur pour faire avancer l'opération lancée pour retrouver la femme qui a été enlevée par des inconnus et la secourir", a-t-il ajouté.

Les assaillants, qui avaient ouvert le feu sur les villageois lors de l'attaque, faisant cinq blessés, s'étaient enfuis par la rivière Galana. La chasse à l'homme lancée dans la foulée n'a pas permis de localiser la jeune femme, bénévole pour l'ONG Africa Milele Onlus, ni ses ravisseurs.

Tous les motifs pour l'enlèvement sont envisagés, y compris financiers, mais la police craint qu'elle ne soit ensuite emmenée clandestinement en Somalie comme cela a été le cas pour d'autres victimes de kidnappings dans le passé.

Une série d'attaques sur la côte en 2011 avaient été marquée par la mort d'un Britannique et l'enlèvement de son épouse dans une station touristique sur une île. Quelques semaines plus tard une Française avait été enlevée chez elle dans l'archipel de Lamu. Les deux femmes s'étaient ensuite retrouvées en Somalie où la première avait été libérée six mois plus tard alors que la seconde est morte d'une maladie.

Les enlèvements d'étrangers sont rares au Kenya mais ils ont un effet dévastateur sur le secteur crucial du tourisme.