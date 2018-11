Elections en RDC: l'opposition étale ses divisions

Les opposants congolais ont continué mercredi d'étaler leur division après l'accord mort-né sur un candidat unique signé sous les auspices de la fondation Kofi-Annan qui a publié la "lettre d'engagement" de Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe.

MM. Tshisekedi et Kamerhe ont dénoncé dès lundi l'accord signé la veille à Genève par sept opposants au président Joseph Kabila (avec les "exilés" Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, Adolphe Muzito, Freddy Matungulu et Martin Fayulu).

A la surprise générale, l'outsider Martin Fayulu avait été désigné candidat unique de l'opposition après un vote à sept pour l'élection présidentielle à un tour prévue le 23 décembre en République démocratique du Congo.

Médiatrice dans cette rencontre, la Fondation Kofi-Annan a publié la "lettre d'engagement" signée par les sept signataires dont les deux qui ont fait volte-face.

"Si je ne respecte pas mes engagements, je mettrais fin à ma carrière politique et je serais soumis a l'opprobre de la Nation et à la sanction de mes pairs", lit-on dans les deux lettres signées par MM. Tshisekedi et Kamerhe.

Mardi, M. Fayulu a invité MM. Tshisekedi et Kamerhe "à dépasser les considérations partisanes et à privilégier l'intérêt supérieur de la Nation".

"Cher frère Martin, je te demande de dire à l'opinion les termes de l'engagement que tu as pris devant moi, les yeux dans les yeux, une heure avant la réunion. Ainsi nous pourrons parler d'intérêt de la Nation", a répondu mercredi sur Twitter M. Tshisekedi, président du parti historique d'opposition UDPS.

"Nous avons été grugés, j'ai le sentiment d'avoir été trahi", a-t-il ajouté dans un entretien au site Actualité.cd.

"Je rentre avant la fin de cette semaine. Le parti organise un accueil et on aura l'occasion de voir si j'aurais l'opprobre national ou pas", a ajouté M. Tshisekedi qui se trouve toujours en Europe.