CAN-2019: Kondogbia démarre avec la Centrafrique par une défaite en qualifications

Geoffrey Kondogbia, qui compte cinq sélections avec la France, a fêté sa première cape avec la Centrafrique par une déculottée face à la Côte d'Ivoire (4-0), vendredi, lors des éliminatoires de la CAN-2019.

Le milieu de Valence a beau avoir disputé cinq rencontres avec les Bleus entre 2013 et 2015, il s'agissait uniquement de matches amicaux et Kondogbia a donc le droit, selon les règlements de la Fifa, de jouer pour le pays de ses parents, la Centrafrique.

Mais, à Bouaké, les Fauves du Bas-Oubangui n'ont pas fait le poids face aux Eléphants: Jonathan Kodjia (26e), Eric Bailly (53e), Cheick Doukouré (58e) et Maxwel Cornet (75e) ont ainsi offert une victoire confortable à la Côte d'Ivoire.

"C'est le travail de tout un groupe, la clé de ce succès est la solidarité et l'esprit d'équipe. On devait gagner et on a gagné", a confié le sélectionneur ivoirien Ibrahim Kamara.

"L'aspect qui a retenu mon attention est l'attitude des garçons, ils ont été appliqués. Le score est flatteur, mais il y a toujours du travail à faire. J'essaie de préparer mes joueurs au mieux", a-t-il ajouté.

Les Ivoiriens remportent leur deuxième succès de rang dans ces éliminatoires mais restent à trois points de la Guinée, qui a remporté ses trois premiers matches dans le groupe H.

La République centrafricaine et le Rwanda semblent partis pour jouer les faire-valoir dans cette poule, où les deux premiers sont qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations, prévue à l'été 2019 au Cameroun.