Soudan: forte dévaluation de la livre sur fond de crise économique

Le Soudan a fortement dévalué sa monnaie, la livre, par rapport au dollar, la troisième mesure du genre depuis le début de l'année face à une crise économique croissante.

La Banque centrale a fixé le taux de change officiel de la livre à 47,5 pour un dollar, contre 28 pour un dollar précédemment.

L'institution annoncera dorénavant "le taux (de change) au quotidien", a précisé à l'AFP, Abbas Abdallah, membre de la commission et président de l'Union des banquiers.

Cette nouvelle dévaluation intervient moins d'un mois après que le président Omar el-Béchir a limogé le gouvernement, accusé de ne pas avoir réussi à remédier aux difficultés économiques. Un nouveau Premier ministre, Moataz Moussa Abdallah, a été chargé de former un cabinet restreint.

Le pays fait face à une inflation de plus de 65% et le coût des denrées alimentaires et d'autres produits a plus que doublé depuis un an.

La semaine dernière, la Banque centrale soudanaise avait annoncé qu'une commission examinerait la grave pénurie de devises étrangères pesant sur la livre.

Le cours de la livre a, lui, beaucoup oscillé depuis que les Etats-Unis ont levé leur embargo commercial contre le Soudan en octobre 2017.

Bien que les autorités aient tablé sur un redressement du cours de la monnaie nationale après cette décision, il n'a fait que baisser.

La monnaie locale soudanaise avait chuté à 45,50 livres pour un dollar sur le marché noir la semaine dernière.

Fin 2017, il fallait 6,7 livres soudanaises pour un dollar au taux officiel.

En dépit de la levée des sanctions, les Etats-Unis ont gardé le Soudan sur la liste des pays soutenant le "terrorisme" et les banques étrangères, tout comme les investisseurs étrangers, restent frileux vis-à-vis du pays, déchiré par des décennies de conflits.

La Banque mondiale a suggéré de lever les restrictions entre les marchés de change officiels et parallèles afin de donner un coup de fouet à l'économie.

Le Soudan a connu une croissance économique vigoureuse au cours de la décennie écoulée, avec des taux supérieurs à 6% du PIB. En 2017, elle a toutefois ralenti à 3,2%, selon le Fonds monétaire international (FMI).