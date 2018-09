Nigeria: guerre des chefs pour reprendre le poste de gouverneur de Lagos

La campagne électorale pour déterminer qui sera le prochain gouverneur de la ville de Lagos, mégalopole de 20 millions d'habitants et capitale économique d'Afrique de l'Ouest, s'annonce féroce après la déclaration d'Akinwunmi Ambode de se présenter à sa succession.

Akinwunmi Ambode, élu en 2015, a déclaré mercredi soir qu'il était prêt à participer à la primaire du Congrès des Progressistes (APC), parti au pouvoir à l'échelle nationale, malgré les recommandations du parrain du parti, Bola Tinubu.

L'élection de la primaire de l'APC pour les élections des gouverneurs se déroulera samedi, au lendemain de la primaire pour la présidentielle, où le chef de l'Etat Muhammadu Buhari doit être reconduit pour assurer sa propre succession.

Par tradition, la plupart des gouverneurs des 36 Etats du Nigeria sont reconduits par leur parti pour un second mandat de quatre ans.

Mais Ambode, qui était le seul candidat de l'APC aux dernières élections, a perdu le soutien de Bola Tinubu, homme fort du pays qui fut lui-même gouverneur de Lagos entre 1999 et 2007.

Il devra affronter Obafemi Hamzat et Babajide Sanwoolu à ce poste très convoité et de poids pour le Nigeria.

"Je suis heureux de réaffirmer mon engagement à participer à ce processus (...) et de déclarer officiellement mon intention de continuer sur la voie de la croissance et du développement sans précédent observés par notre Etat depuis 2015", a annoncé Ambode dans un communiqué.

Lagos, mégalopole qui compte parmi les plus grandes villes du monde avec ses plus de 20 millions d'habitants et également "la cinquième économie d'Afrique" a rappelé Ambode, et pèse plus à elle seule que de nombreux pays sur le continent.

Tinubu est le parrain de la politique au sud-ouest du Nigeria, dont fait partie Lagos et dans un pays où le clientélisme est pratiqué à l'excès, il a toujours été perçu comme l'homme derrière toutes les nominations politiques dans sa région.

A la grande surprise du public et des électeurs de l'APC, il a décidé d'accorder son soutien à Babajid Sanwo-Olu, qui est actuellement à la tête de l'organisation de développement et de l'immobilier pour l'Etat de Lagos.