Tchad, Mauritanie ou Botswana: l'Afrique veut séduire les voyagistes français

Des destinations africaines méconnues ou délaissées, comme le Tchad, le Botswana ou la Mauritanie, sont venues en force au salon du Tourisme de Paris, pour courtiser les voyagistes français et surfer sur l'appel des grands espaces et de la vie sauvage.

Encore peu fréquenté par les touristes, le continent africain suscite cependant un intérêt grandissant: "cette année, ce sont les destinations africaines qui ont eu la plus forte croissance au sein de Voyageurs du Monde", souligne à l'AFP Jean-François Rial, PDG du groupe qui comprend les marques Terres d'Aventure, Comptoir des Voyages ou encore Allibert Trekking.

Citant notamment l'Afrique du sud, la Tanzanie, la Namibie ou l'Ethiopie, il met en avant "l'envie de grands espaces, de nature et d'animaux sauvages, et aussi de prestations chères mais impeccables", soulignant ainsi qu'il s'agit "souvent de tourisme très haut-de-gamme".

Certaines destinations africaines n'en sont encore qu'aux balbutiements en termes de tourisme. C'est le cas du Tchad: pour sa première participation au salon professionnel Top Resa de Paris, jusqu'à vendredi, N'Djamena a spécialement dépêché sa ministre du Développement touristique, de la Culture et de l'Artisanat.

"Nous voulons changer l'image du Tchad, un travail a été fait dans la région pour plus de stabilité", résume à l'AFP Madeleine Alingué, qui reconnaît se lancer dans "un travail initiatique, de reconnaissance et de localisation" de son pays.

En pleine crise économique, le Tchad reste aussi associé aux attaques menées par des groupes djihadistes, dont Boko Haram, qui opèrent au Sahel.

Le Tchad est "dans une nouvelle dynamique, avec l'instauration d'une quatrième République en mai. Nous voulons nous ouvrir au tourisme d'aventure, donner de la visibilité à nos sites inscrits au patrimoine de l'Unesco" - soit les lacs d'Ounianga et le massif de l'Ennedi aux impressionnantes falaises sculptées", ajoute Mme Alingué.

"Parcs nationaux, faune et flore: nous avons tout un potentiel à valoriser, souligne la ministre, rappelant que c'est aussi au Tchad qu'a été découvert Toumaï, crâne d'hominidé considéré par certains scientifiques comme le premier représentant de la lignée humaine.

Après presque dix ans d'absence, la Mauritanie fait son retour sur le salon cette année: au printemps 2017, le quai d'Orsay a allégé ses restrictions de voyage pour plusieurs zones du pays, classées en "rouge" depuis des années en raison des menaces terroristes.

- "une seule randonnée fait vivre une famille entière" -

Aujourd'hui, 22 tour-opérateurs français proposent de nouveau la destination dans leurs brochures: "nous avons du littoral, du fluvial, du désert et de la savane, c'est idéal pour des randonnées, du trekking, du bivouac et pour découvrir la vie nomade", souligne Mahmoud Ba Ould Ne, directeur général de l'office national du tourisme.

Il insiste sur "la stabilité sécuritaire" et met aussi en avant un tourisme "intelligent", avec "un impact direct sur la vie des gens, des villages. On dit qu'un touriste qui fait une randonnée fait vivre une famille entière pendant toute une saison".

Au Bostwana, quelques milliers de touristes français seulement sont recensés chaque année, très loin derrière les Américains et Britanniques, "et nous voulons mieux nous faire connaître", indique Dawn Wilson, responsable marketing international de l'office du tourisme.

Le pays, qui a misé sur le tourisme haut-de-gamme, a dédié 38% de son territoire aux réserves et parcs nationaux, et concentre notamment près de la moitié de la population mondiale d'éléphants de savane.

Même Airbnb indique connaître une croissance rapide sur le continent: "au cours des dernières années, des destinations à travers l'Afrique ont émergé pour compter parmi les destinations les plus dynamiques au monde", a indiqué la plateforme de location entre particuliers lors d'une conférence qu'elle a organisé mi-septembre au Cap.

Elle souligne avoir enregistré "à ce jour plus de 3,5 millions d'arrivées voyageurs sur Airbnb à travers l'Afrique, dont environ la moitié au cours des 12 derniers mois uniquement".

Et parmi les huit pays qui connaissent la croissance la plus rapide au monde en nombre de voyageurs via Airbnb, "trois sont situés en Afrique: le Nigeria, le Ghana et le Mozambique".