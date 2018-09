Madagascar: la peste fait 2 morts de plus

La peste qui affecte chaque année Madagascar a fait deux victimes de plus, portant le bilan de l'épidémie à quatre morts depuis le début du mois d'août, a annoncé samedi le ministère de la Santé.

Les deux nouvelles victimes, décédées de la forme pulmonaire de la maladie, sont un couple de quadragénaires décédés le 18 septembre dans le district de Miarinarivo, dans le centre de la Grande île, selon le ministère.

Seize cas ont été recensés dans le pays depuis le mois dernier, dont cinq confirmés.

Jeudi, le ministre de la Santé Yoël Rantomalala avait assuré devant la presse que la contagion était "sous contrôle".

La peste est endémique sur la Grande Ile et réapparaît presque chaque année depuis 1980 dans les zones rurales à la faveur de la saison des pluies. L'an dernier, l'épidémie s'était exceptionnellement propagée aux grandes zones urbaines, dont la capitale Antananarivo, et avait fait plus de 200 morts.

La bactérie de la peste, qui se développe chez les rats, est véhiculée par les puces. Chez l'homme, la forme pulmonaire de la maladie - transmissible par la toux - peut être fatale en seulement 24 à 72 heures. La forme bubonique est moins dangereuse.