Egypte: décès de l'acteur franco-égyptien Gamil Rateb

L'acteur franco-égyptien Gamil Rateb, qui a été à l'affiche de nombreux films et pièces de théâtre en Egypte et en France, est mort mercredi à l'âge de 92 ans, a annoncé le Syndicat des artistes égyptiens.

L'artiste "est mort dans son lit à son domicile" au Caire, a déclaré à l'AFP l'acteur Sameh el-Seriti, membre de ce syndicat.

"Les funérailles religieuses auront lieu à la mosquée d'Al-Azhar mercredi après-midi", a-t-il ajouté, sans préciser les raisons du décès de M. Rateb.

Né en 1926 dans un famille aisée du Caire, d'un père égyptien et d'une mère française, M. Rateb s'intéresse au théâtre dès l'enfance.

Il fait sa première apparition au cinéma en 1946 dans le film "Ana el-Sharq" (Je suis l'Orient, en français), aux côtés notamment de l'actrice française Claude Godard.

Il se rend ensuite en France, pour poursuivre ses études de droit et rejoindre la Comédie française.

Il apparaît dans plusieurs pièces de théâtre, productions télévisées et films égyptiens et internationaux, dont le plus célèbre est "Lawrence d'Arabie" en 1962.

Neveu de Hoda al-Chaaraoui, une célèbre féministe arabe, M. Rateb prenait régulièrement position pour les libertés individuelles sur les plateaux de talk-shows égyptiens.

En France, il a été fait en 2006 Chevalier de la Légion d'honneur.