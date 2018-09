Les Ghanéens rendent un dernier hommage

De nombreux Ghanéens en deuil ont rendu hommage mardi à l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Kofi Annan, l'un des fils les plus célèbres de ce pays d'Afrique de l'Ouest, se présentant devant son cercueil exposé à Accra.

Le corps du diplomate a été rapatrié lundi de Suisse, où il résidait, avant les funérailles nationales et l'enterrement privé qui se dérouleront jeudi dans la capitale ghanéenne.

Première personnalité d'Afrique sub-saharienne a avoir dirigé l'instance internationale et lauréat du prix Nobel de la paix en 2001, Kofi Annan est décédé à l'âge de 80 ans le 18 août, après une courte maladie.

Dans le Centre international de conférences d'Accra, des officiers de l'armée en uniforme gardaient son cercueil, drapé dans le drapeau rouge, vert et or du Ghana, sous les chants d'un choeur de musique traditionnelle et le battement des tambours.

La plupart des personnes venues rendre un dernier hommage à M. Annan faisaient la queue dans des habits de deuil noirs.

Fritz Kitcher, Ghanéen retraité des Nations unies où il a travaillé au côté de M. Annan à ses débuts, a confié à l'AFP que ce dernier lui avait enseigné "l'humilité, le bénéfice de l'honnêteté et de la détermination en diplomatie".

Son rôle en tant que premier dirigeant noir africain des Nations unies "est un honneur pour le Ghana", selon lui.

"C'était merveilleux à nos yeux, c'était au-delà de ce dont nous pouvions rêver", poursuit le retraité. "Il a mis l'Afrique sur le devant de la scène et a montré que nous sommes capables de faire de grandes choses".

Akwo Kwame Johnson, agent d'entretien originaire de Côte d'Ivoire, est lui aussi venu se recueillir devant le cercueil de son "grand-père".

A chaque fois qu'il le regardait à la télévision, dit-il, il avait le sentiment de voir un membre de sa famille. "Il était président du monde entier"

"Nous l'avons tous aimé. Il a joué un rôle majeur pour notre pays, il a fait de son mieux", explique Joyce Atiase, retraitée ghanéenne.

Des dizaines de leaders du monde sont attendus à Accra pour les funérailles jeudi.

Un service funéraire privé sera ensuite organisé dans le cimetière militaire de la capitale.