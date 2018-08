Ouganda: des artistes, militants et hommes politiques condamnent la détention du chanteur et député Bobi Wine

Une centaine de musiciens, artistes et hommes politiques ont dénoncé mercredi dans une lettre ouverte le traitement infligé par le gouvernement ougandais au populaire chanteur et député Bobi Wine, arrêté le 14 août et toujours détenu à Kampala.

Les musiciens anglais Chris Martin et Damon Albarn, les chanteuses béninoise Angelique Kidjo et américaine Chrissie Hynde, l'écrivain nigérian Wole Soyinka, Prix Nobel de littérature ainsi qu'un dirigeant du parti travailliste britannique, Tom Watson, et des militants de la société civile ougandaise "condamnent fortement l'arrestation, l'emprisonnement et l'agression physique brutale, menaçant sa vie, menée par les forces du gouvernement ougandais" contre Robert Kyagulanyi, plus connu sous le nom de Bobi Wine.

Bobi Wine, qui a été arrêté à Arua (nord-ouest) où il était venu soutenir le candidat de son parti à une élection législative partielle, doit comparaître jeudi devant une cour martiale pour possession illégale d'armes.

Selon son avocat et sa famille, Bobi Wine a été battu et torturé pendant qu'il était sous la garde des forces de sécurité.

Les signataires de la lettre ouverte appellent le gouvernement ougandais "à lui assurer l'accès à un traitement médical" et réclament "une enquête complète et impartiale sur son arrestation violente et son emprisonnement".

L'arrestation de celui qui depuis son élection à l'Assemblée nationale en 2017 s'est imposé comme un porte-parole de la jeunesse ougandaise et un détracteur virulent du président Yoweri Museveni a mécontenté de nombreux Ougandais. Des manifestations de protestation lundi à Kampala ont été violemment réprimées par la police et l'armée, qui ont utilisé gaz lacrymogène et tirs à balle réelle pour disperser les protestataires.

L'armée a tenté mercredi de faire taire les accusations de torture en diffusant une vidéo destinée à montrer la pop star en bonne santé en prison.

Des centaines de personnes se sont par ailleurs rassemblées mercredi dans la principale cathédrale catholique de Kampala afin de prier pour la libération du chanteur de 36 ans. Devant l'édifice, la foule scandait le slogan de sa campagne "Le pouvoir du peuple, notre pouvoir".