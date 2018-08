Nigeria: Victor Moses arrête sa carrière internationale

L'international nigérian Victor Moses a annoncé sa retraite internationale "pour se concentrer pleinement" sur sa carrière en club, a annoncé mercredi le joueur de Chelsea.

"J'ai passé certains des meilleurs moments de ma vie avec le maillot des Super Eagles et j'ai maintenant des souvenirs qui resteront à jamais. Mais je pense qu'il est temps pour moi de prendre du recul pour pouvoir me concentrer pleinement sur ma carrière en club et sur ma jeune famille", a confié Moses, 27 ans, sur son compte Twitter.

"Et aussi pour permettre à la nouvelle génération de Super Eagles de se développer et de prospérer", a-t-il ajouté.

L'ailier, qui compte 37 sélections, a participé à deux Coupes du monde avec le Nigeria, en 2014 et 2018. Il a également remporté la Coupe d'Afrique des nations 2013.