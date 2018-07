Somalie: les shebab attaquent une base militaire

Des combattants islamistes shebab lourdement armés ont attaqué lundi une base militaire du sud de la Somalie, tuant plusieurs personnes, a-t-on appris de sources militaires et auprès de témoins.

Selon des sources militaires de la région, l'attaque visait la base de Bar-sanguni, à environ 40 km au nord de la capitale régionale Kismayo.

Les assaillants ont forcé un barrage à l'aide d'un véhicule chargé d'explosifs avant que des hommes lourdement armés n'attaquent la base, échangeant pendant plus d'une heure des coups de feu avec les soldats.

"Les shebab ont attaqué la base militaire de Bar-sanguni tôt ce matin et les combats ont été acharnés. Les forces armées somaliennes ont repoussé les assaillants mais des victimes sont à déplorer des deux côtés", a déclaré Mohamed Bile, un commandant militaire joint par téléphone depuis un village voisin.

"Nous n'avons pas le décompte exact des morts pour le moment mais il pourrait y en avoir plus de dix", a-t-il ajouté.

Depuis des villages environnants, plusieurs témoins ont rapporté avoir entendu une importante explosion, suivie de tirs soutenus.

Les shebab, groupe armé affilié à Al-Qaïda, ont revendiqué dans un communiqué avoir tué 27 soldats somaliens sur cette base "construite par les Américains pour les milices apostates".

Les shebab se battent depuis plus de dix ans pour renverser le gouvernement de Mogadiscio, soutenu par la communauté internationale.

Bien qu'ils aient perdu plusieurs villes et territoires ces dernières années, le groupe continue de mener régulièrement des attentats et des raids armés contre des cibles gouvernementales, sécuritaires ou civiles à Mogadiscio et à l'extérieur de la capitale.