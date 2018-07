Sur fond de réconciliation, l'Ethiopie nomme un ambassadeur en Erythrée

L'Ethiopie a nommé jeudi un ambassadeur en Erythrée pour la première fois en vingt ans, un nouveau geste témoignant du rapprochement spectaculaire entre les deux voisins de la Corne de l'Afrique.

L'annonce s'ajoute à une effervescence d'initiatives entre les deux anciens ennemis, comme des visites officielles de leurs dirigeants et la reprise des vols commerciaux entre leurs capitales.

"Redwan Hussein a été nommé ambassadeur d'Ethiopie en Erythrée, une première depuis 20 ans", a indiqué la radio-télévision Fana, proche du pouvoir éthiopien, citant le ministère des affaires étrangères.

A l'occasion d'une visite de trois jours à Addis Abeba, le président érythréen Issaias Afeworki a rouvert lundi l'ambassade de son pays en Ethiopie.

Les deux pays avaient annoncé le 8 juillet la reprise de leurs relations diplomatiques, mais la réouverture de l'ambassade éthiopienne à Asmara n'avait jusqu'ici pas été précisément évoquée.

Ancienne province éthiopienne, l'Erythrée a déclaré son indépendance en 1993 après avoir chassé les troupes éthiopiennes de son territoire en 1991 au terme de trois décennies de guerre.

L'Ethiopie et l'Erythrée avaient rompu leurs relations diplomatiques à l'occasion du conflit frontalier qui les a opposé entre 1998 et 2000 et a fait quelque 80.000 morts.

Les relations étaient restées particulièrement tendues depuis, en raison du refus de l'Ethiopie de céder à l'Erythrée un territoire frontalier disputé, malgré un jugement d'une commission indépendante internationale soutenue par l'ONU datant de 2002.

C'est l'arrivée au pouvoir à Addis Abeba en avril d'Abiy Ahmed, 42 ans, qui a ouvert la voie au dégel des relations. Le nouveau dirigeant a amorcé un train de réformes sans précédent depuis plus de 25 ans dans le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique.

Le mois dernier, il avait créé la surprise en déclarant accepter un règlement du conflit frontalier avec l'Erythrée datant de 2002. Il y a deux semaines, il s'est rendu en visite officielle à Asmara où il a signé avec le président Issaias Afeworki une déclaration mettant officiellement fin à vingt ans d'état de guerre.

Le président Afeworki lui a rendu sa visite le weekend dernier, rouvrant l'ambassade d'Erythrée à Addis Abeba.

Mercredi, deux vols commerciaux de la compagnie Ethiopian Airlines ont relié pour la première fois en vingt ans Asmara et Addis Abeba.

Le rapprochement a été bien accueilli en Ethiopie où la population partage des liens culturels étroits avec les Erythréens et où des familles sont séparées de leurs proches, de l'autre côté de la frontière.