Macron assure de "l'inlassable volonté" de retrouver l'otage Sophie Pétronin

Emmanuel Macron a assuré vendredi que les services de l'Etat agissaient "sans relâche", avec une "inlassable volonté", pour retrouver l'otage Sophie Pétronin, enlevée au Mali fin 2016.

Mme Pétronin a été enlevée "il y a maintenant plus de 18 mois. Je sais sa souffrance, celle de ses proches, je veux les assurer de notre inlassable volonté de la retrouver", a déclaré le chef de l'Etat dans un discours au ministère des Armées à la veille de la Fête nationale.

"Les services de l'Etat restent entièrement mobilisés, ils agissent sans relâche, mais dans la nécessaire discrétion et le respect des principes que j'ai fixés", a-t-il ajouté.

Âgée de 75 ans, Sophie Pétronin, qui dirigeait au Mali une association d'aide aux orphelins, a été enlevée à Gao (nord du Mali) le 24 décembre 2016 par des hommes armés.

Sa famille avait appelé le gouvernement "à l'action" à l'occasion de la diffusion mi-juin d'une nouvelle vidéo dans laquelle apparaît l'otage.

"On ne lâchera rien", avait alors déclaré l'un des neveux de Sophie Pétronin, Lionel Granouillac, qui vit en Gironde. "Il faut, comme le dit Emmanuel Macron, que les services de l'Etat se mobilisent, même si on nous dit qu'ils se mobilisent depuis des mois. Il est temps de passer à l'action et de faire tout ce qu'il faut pour la sortir de là", avait-il ajouté.