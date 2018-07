Darfour: l'ONU divisée sur le rythme de réduction de ses Casques bleus

A la veille de renouveler pour un an la force de paix de l'ONU et de l'Union africaine au Darfour (Minuad), le Conseil de sécurité est d'accord pour la réduire, mais divisé sur le rythme à retenir pour y parvenir, selon des diplomates.

Cette force comprend aujourd'hui environ 8.000 hommes. Le projet de résolution renouvelant la mission, obtenu mercredi par l'AFP, prévoit une réduction de moitié en 2019. Le mandat de la Minuad arrive à expiration vendredi et un vote du Conseil de sécurité doit intervenir d'ici là.

Plusieurs membres occidentaux du Conseil de sécurité, dont le Royaume-Uni, rédacteur du texte, souhaitent une réduction progressive et conditionnée. A contrario, la Russie, la Chine et l'Ethiopie veulent accélérer la réduction des troupes de l'ONU avec une fin de mission en 2020, selon des diplomates.

Le projet de texte prévoit que "le plafond autorisé de troupes pour la Minuad sera progressivement réduit jusqu'à 4.750 personnes, sauf si le Conseil de sécurité décide (lors d'une révision en janvier) d'ajuster le rythme et son objectif de réduction". Il indique aussi que le plafond pour les policiers de la mission resterait à 2.500 membres.

"On a déjà fermé plusieurs camps, réduit les effectifs globaux et l'empreinte de l'ONU sur le terrain", relève un diplomate occidental sous couvert d'anonymat. Mais "si on se retire trop vite, on risque de nouvelles exactions contre les civils. On est tous favorables à une baisse, mais il ne faut pas la faire trop vite, ni trop tôt".

Le projet de résolution demande au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, un rapport avant le 1er janvier, et un autre avant le 1er mai 2019 pour s'assurer de l'adéquation de la réduction avec la situation sur le terrain.

Il reconnait certes des "progrès notables" vers la paix, mais note aussi que la "situation sécuritaire au Darfour demeure précaire en raison d'activités déstabilisantes d'un certain nombre d'acteurs".

Le Conseil de sécurité de l'ONU avait déjà accepté l'année dernière de réduire les effectifs de la Minuad - déployée depuis 2007 et qui a compté jusqu'à 16.000 Casques bleus - sous la pression des Etats-Unis, qui cherchaient à faire des économies.

Le Darfour, une région vaste comme la France, est déchiré depuis 2003 par un conflit opposant les forces soudanaises à des rebelles issus de minorités ethniques et s'estimant marginalisés par le pouvoir central. Selon les Nations unies, le conflit au Darfour a fait environ 300.000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés.