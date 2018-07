France: un portrait géant de Sophie Pétronin, otage au Mali, dévoilé

Un portrait géant de Sophie Pétronin, l'otage française enlevée au Mali fin 2016, a été dévoilé mardi à Paris, en présence de son fils, Sébastien Chadaud-Pétronin, et de l'ancienne otage en Colombie, Ingrid Betancourt.

Le portrait, qui présente l'otage assise dans une barque, sourire aux lèvres, est accompagné de cette inscription : "La région Ile-de-France soutient Sophie Pétronin, humanitaire engagée et otage au Mali depuis le 24 décembre 2016".

Âgée de 75 ans, l'otage, qui dirigeait au Mali une association d'aide aux orphelins, a été enlevée à Gao (nord du Mali). Aucun groupe n'avait revendiqué le rapt, jusqu'à ce qu'en juillet 2017, la principale alliance jihadiste du Sahel, liée à Al-Qaïda, diffuse une vidéo montrant six étrangers enlevés au Mali et au Burkina Faso entre 2011 et 2017, dont Sophie Pétronin.

Sophie Pétronin est la dernière otage française dans le monde.

La présidente de la Région Ile-de-France, Valérie Pécresse, a ensuite rencontré des représentants des associations maliennes de France, notamment pour parler du partenariat existant entre l'Ile-de-France et la région de Kayes, au Mali.

Valérie Pécresse a annoncé que la région allait "diffuser une vidéo de sensibilisation dans les trains du réseau Transilien à partir du 16 juillet" en faveur de la libération de Sophie Pétronin, qui devrait "toucher près de 700.000 voyageurs par jour".

"Nous allons enfin mener des actions de sensibilisation pendant les festivals de musique soutenus par la Région, comme récemment à Solidays ou fin août à Rock En Seine", a-t-elle ajouté.

"La mobilisation de la société civile est décisive dans ce type de situation et elle vient appuyer les actions du gouvernement français pour obtenir sa libération (...). Votre mobilisation est essentielle pour que Sophie Pétronin sache que nous ne l'oublions pas", a ajouté Mme Pécresse devant la communauté malienne de France.

Elle a également insisté sur la nécessité du codéveloppement entre l'Ile-de-France et le Mali. La chancelière allemande "Angela Merkel a appelé de ses v½ux la mise en place d'un +plan Marshall pour l'Afrique + qui inclurait un investissement sans précédent des Européens. J'y souscris totalement", a-t-elle dit.