Mondial-2018: Kadyrov accorde la "citoyenneté tchétchène honorifique"

Le dirigeant de la Tchétchénie Ramzan Kadyrov a accordé vendredi la "citoyenneté tchétchène honorifique" à Mohamed Salah, star de la sélection égyptienne de football qui a choisi Grozny, le capitale tchétchène, comme camp de base pour le Mondial-2108, a annoncé la fédération égyptienne de football.

L'équipe d'Egypte, éliminée après ses défaites contre l'Uruguay (1-0) et la Russie (3-1), était reçue par l'homme fort de la Tchétchénie pour un dîner à Grozny, à la veille de son départ pour Volgograd où elle affronte lundi l'Arabie saoudite pour sauver l'honneur dans le groupe A de la Coupe du monde.

La Fédération égyptienne de football (EFA) a publié sur ses réseaux sociaux plusieurs photos de la réception. Sur l'une d'entre elles, on peut voir Kadyrov et Salah se serrer la main en échangeant un sourire et un maillot dédicacé.

Ramzan Kadyrov "a accordé la citoyenneté tchétchène honorifique à la star de l'équipe nationale", écrit l'EFA en légende de ces clichés.

Deux jours avant le début du Mondial, une autre photo de Salah main dans la main avec Kadyrov avait déjà fait couler beaucoup d'encre, et suscité les critiques d'organisations de défense des droits de l'homme.

"L'homme qui a tiré Salah de son sommeil est accusé de +tortures et meurtres extrajudiciaires+", avait par exemple souligné le quotidien britannique The Sun.

En choisissant comme camp de base la ville de Grozny, loin des cités hôtes du tournoi, l'Egypte a officiellement voulu rester dans l'ombre des médias pour préparer son Mondial. Le fait que la fin du ramadan coïncide avec le début de la compétition a également joué un rôle dans le choix de cette ville très conservatrice par l'EFA, selon plusieurs observateurs.

La Tchétchénie, très majoritairement musulmane, est dirigée d'une main de fer par Kadyrov, qui jouit du soutien sans faille du président russe Vladimir Poutine. Les organisations internationales y dénoncent régulièrement de graves atteintes aux droits de l'Homme et aux libertés.

Arrivé blessé en Russie, "le Messi du Nil", 26 ans, attendu comme l'une des grandes stars du Mondial, n'a pas joué le premier match contre l'Uruguay (1-0) et n'a pu peser ensuite lors de la défaite sans appel contre les Russes (3-1).