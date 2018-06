Inondations en Côte d'Ivoire: le gouvernement va expulser les habitants des zones

Le gouvernement ivoirien a annoncé jeudi l'expulsion de tous les habitants vivant dans des zones à risques à Abidjan, où des inondations ont fait 18 morts dans la nuit de lundi à mardi en raison de pluies torrentielles.

Au total, 20 personnes sont mortes dans tout le pays (deux en province), deux ont été blessées et 138 familles ont été sinistrées dans ces inondations causées par des pluies exceptionnelles, d'un niveau "cinq fois supérieur au seuil d'alerte", selon le gouvernement.

A l'issue d'un conseil national de sécurité présidé par le chef de l'Etat ivoirien Alassane Ouattara, le gouvernement a annoncé "la destruction des constructions réalisées dans les bassins d'orage et sur les ouvrages de drainage et d'assainissement", et "le déguerpissement (l'expulsion) de toutes les personnes vivant dans les zones à risque", selon un communiqué lu à la télévision nationale par le ministre de l'Intérieur Sidiki Diakité.

Il n'a pas été précisé dans l'immédiat combien de personnes étaient visées par ces mesures, ni où elles pourraient être relogées.

Les constructions anarchiques dans des zones inondables, habitées par des pauvres, sont légion à Abidjan, métropole de 5 millions d'habitants en croissance continue. Ville vallonnée bâtie autour de lagunes bordant la mer, Abidjan pâtit d'infrastructures défaillantes, en particulier pour les égouts et la gestion des eaux.

Le ministre a également annoncé le déploiement de 1.650 militaires pour aider la population à dégager les débris qui jonchent les zones sinistrées par les inondations, ainsi que "le curage systématique de tous les caniveaux" de la ville, opération qui était déjà en cours depuis plusieurs jours, mais qui s'est intensifiée, a pu constater l'AFP.

Une enveloppe de 2 milliards de francs CFA (3 millions d'euros) doit être débloquée pour venir en aide aux familles des victimes et aux sinistrés, avec la distribution de vivres et d'équipements de première nécessité.

Enfin le gouvernement a annoncé "l'intensification des actions de sensibilisation et de prévention" via des alertes météo dans les médias et sur les téléphones mobiles.

Le président Ouattara devait visiter des zones sinistrées dans l'après-midi.

Les inondations meurtrières sont fréquentes à chaque saison des pluies (mai à juillet) en Côte d'Ivoire.