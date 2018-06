RDC: un prêtre guéri d'Ebola consacré "héros" dans un village

Un prêtre catholique guéri d'Ebola après "un traitement des symptômes" est considéré comme un "héros" par les habitants du village d'Itipo, dans la province d'Equateur de la République démocratique du Congo, où a été enregistrée la moitié des 58 cas de fièvre hémorragique.

Le 20 mai, plusieurs centaines d'habitants, rameaux et branches d'arbre à la main, les plus jeunes sautillant, chantaient à l'honneur du père Lucien Ambunga, curé de la paroisse Saint Joseph d'Itipo dans le territoire de Bikoro (nord-ouest).

"Quoi qu'il advienne, cette année je ne mourrais point", scandait en lingala la foule en choeur avec le prêtre, âgé d'une trentaine d'années.

Larmes et gouttes de sueur se mêlaient sur le visage du père Lucien, juché sur une chaise que portaient sur leurs épaules les plus fervents des jeunes venus lui rendre hommage.

"C'est une réaction provoquée par l'émotion combinée à la canicule équatoriale", plaisante-t-il.

Autour de lui, l'émotion est à son comble. "Le père Lucien est un symbole de lutte contre les croyances qui considéraient Ebola comme un mauvais sort", estime le député Bavon Nsa Mputu Elima, élu de Bikoro.

L'épidémie de la maladie à virus Ebola avait été déclarée le 8 mai dans cette ville près de la frontière avec le Congo-Brazzaville, à 100 km du chef-lieu de la province Mbandaka et à 600 km de Kinshasa. C'est la neuvième fois que la RDC est touchée par une épidémie d'Ebola depuis 1976, provoquant cette fois la mort de 27 personnes, selon les autorités et l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

"Si le père Lucien était décédé, tout le village allait se vider de sa population. Ce qui allait confirmer la thèse que personne du village ne pouvait survivre à ce mauvais sort qui aurait vaincu un serviteur de Dieu", se console Jacques Lonkoyi, catéchiste à Itipo.

- "Traitement des symptômes" -

Et le père avait promis au directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom, lors de son passage à Itipo, de "travailler vraiment dur" pour sensibiliser la population et éviter que d'autres personnes ne contractent la maladie. Un atout d'autant plus précieux que le père Lucien, habitué à exercer son sacerdoce de manière itinérante, peut informer plus facilement les chasseurs vivant en forêt ou la population pygmée.

Le père Lucien Ambunga avait contracté la maladie le 14 mai, en allant administrer les derniers sacrements à un infirmier populaire du village, gravement malade et décédé le jour même. Il a ensuite lui même présenté des symptôme du virus deux jours plus tard, se rappelle-t-il.

Après une semaine de "traitement des symptômes" à Bikoro, il a subi des examens de laboratoire qui ont confirmé sa guérison totale, selon son propre récit à un vidéaste de l'AFP qu'il a reçu dans son bureau à Itipo.

Plus de deux mille personnes ont été vaccinées contre le virus Ebola dans la région de Mbandaka et Bikoro.

Avec succès: à Mbandaka, ville de 1,2 million d'habitants, "aucun nouveau cas n'a été signalé depuis le 12 mai" et à Bikoro, localité à l'origine de la maladie, aucun depuis le 13 mai. Le dernier cas a été signalé le 6 juin à Itipo.

"Je ne veux plus de mort provoqué par ce virus dans notre paroisse ou dans le village" aux environs duquel vivent 75.000 personnes, souhaite-t-il, en contemplant les maisons de ses paroissiens.

Ceux-ci voient désormais dans le prêtre lazariste, souvent habillé d'une soutane blanche, un miraculeux.