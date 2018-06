Darfour: l'ONU veut réduire encore la mission de maintien de la paix

Les Nations unies prévoient de réduire de moitié leur force de maintien de la paix conjointe avec l'Union africaine au Darfour (Minuad), a rapporté lundi le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix.

Le Conseil de sécurité de l'ONU avait déjà accepté l'année dernière de réduire les effectifs de la Minuad --qui fut l'une des plus importantes et des plus coûteuses de toutes les opérations de maintien de la paix-- alors que les Etats-Unis réclamaient des coupes budgétaires dans les opérations de paix.

Le dernier plan en date prévoit de réduire les troupes de 8.735 à 4.050 d'ici juin 2019, tandis que les forces de police seraient réduites de 2.500 actuellement à 1.870.

"La situation au Darfour a radicalement changé dans le bon sens depuis le pic du conflit", a déclaré M. Lacroix au Conseil de sécurité.

Les Casques bleus concentreront maintenant leurs efforts sur la région montagneuse de Jebel Marra, où des combats se poursuivent entre les forces du gouvernement soudanais et des groupes rebelles.

Le Conseil de sécurité doit voter le 28 juin sur le dernier plan, lors du renouvellement du mandat de la mission de maintien de la paix.

Le Darfour, une région vaste comme la France, est déchiré depuis 2003 par un conflit opposant les forces soudanaises à des rebelles issus de minorités ethniques et s'estimant marginalisés par le pouvoir central.

Le niveau de violence a largement diminué ces dernières années et Khartoum estime que le conflit est terminé.

Le Minuad, déployée depuis 2007, a eu jusqu'à 16.000 Casques bleus.

La réduction d'effectif décidée l'année dernière avait consisté à passer, en deux étapes, de 13.000 Casques bleus à 11.400 puis à 8.735 avec comme échéance la fin juin 2018.

Selon les Nations unies, le conflit au Darfour a fait environ 300.000 morts et plus de 2,5 millions de déplacés.