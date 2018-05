Somaliland: RSF dénonce l'arrestation de journalistes et la suspension de chaînes TV

L'ONG Reporters sans frontières (RSF) a dénoncé mardi soir l'arrestation de journalistes et la suspension de deux chaînes de télévision privées au Somaliland, pour leur couverture de récentes manifestations et combats frontaliers au sud-est de cette république autoproclamée de la Corne de l'Afrique.

"Reporters sans frontières demande aux autorités de mettre fin à la répression qui vise des médias privés au Somaliland", a appelé RSF dans un communiqué. L'Union nationale des journalistes somaliens (NUSOJ) a, elle, regretté des "actes visant à supprimer et intimider les médias indépendants".

Les autorités reprochent aux journalistes et aux chaînes de TV leur couverture du conflit entre les forces du Somaliland et celles de l'Etat semi-autonome du Puntland (nord de la Somalie) dans une région désertique revendiquée par les deux camps et située entre les villes de Las Anod (Somaliland) et Garowe (Puntland).

Selon RSF, les autorités somalilandaises ont mardi annoncé la suspension des télévisions privées SBS et SOMNews, les accusant d'être "impliquées dans des campagnes politiques" pour leur couverture de récentes manifestations anti-somalilandaises à Las Anod.

RSF dénonce également l'arrestation lundi du journaliste de SBS Mohamed Ahmed Jama Bidhanshe alors qu'il couvrait une de ces manifestations, ainsi que celle dimanche du journaliste de Bulsho TV Abdirahman Keyse Tungub, auteur d'un reportage sur l'exaspération des habitants de la région quant aux combats entre Puntland et Somaliland.

L'ONG rappelle par ailleurs la détention pendant neuf jours, à partir du 14 mai, d'un journaliste ayant affirmé sur Facebook que les habitants de la région de Sool, dont Las Anod est la capitale, soutiennent l'unité de la Somalie.

Le Somaliland s'est déclaré indépendant du reste de la Somalie en 1991, mais n'est officiellement reconnu par aucun pays.

La Somalie est classée 168e, sur 180 pays, du classement de la liberté de la presse établi par RSF.