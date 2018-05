RDC : deux Casques bleus de la Monusco portés disparus

Deux Casques bleus de la Mission de Nations unies au Congo (Monusco) sont portés disparus en République démocratique du Congo, quatre jours après l'attaque de leur convoi par des miliciens dans le sud-est du pays, a affirmé mardi à l'AFP une porte-parole de la Monusco.

"Un convoi des Casques bleus a été attaqué vendredi par des maï-maï dans le Tanganyika. Depuis, deux soldats du contingent béninois sont portés disparus", a déclaré à l'AFP la porte-parole, Florence Marchal.

"Toute la Mission est mobilisée pour les retrouver", a-t-elle ajouté.

Le convoi attaqué était composé de "deux véhicules, avec 13 soldats", les "11 autres sont sains et saufs", a affirmé Mme Marchal, interrogée par l'AFP.

Les maï-maï sont des milices d'autodéfense composés sur une base ethnique.

La force de la Monusco est le plus important contingent onusien au monde avec un "effectif maximum autorisé de 16.215 militaires, 660 observateurs militaires et officiers d'état-major, 391 policiers et 1.050 membres d'unités de police constituées", selon la dernière résolution du Conseil de sécurité. Présente en RDC depuis 1999, Kinshasa souhaite son retrait définitif en 2020.

En décembre, quinze Casques bleus tanzaniens sont morts dans l'attaque de leur position par des rebelles ougandais des Forces démocratiques alliées (ADF) dans la région de Beni, dans le nord-est de la RDC.