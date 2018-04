Un car tombe dans une rivière au Kenya, au moins 17 morts

Au moins 17 personnes sont mortes et une quarantaine ont été blessées dans l'accident d'un autocar qui est tombé mardi dans une rivière du Kenya à la suite d'une erreur humaine, a annoncé la police.

Le conducteur du car a perdu le contrôle de son véhicule en voulant éviter une collision avec un autre véhicule arrivant en sens inverse sur le pont enjambant une rivière du comté de Narok (sud-ouest).

Le préposé au contrôle du passage des véhicules sur le pont a envoyé un mauvais signal, ce qui est à l'origine de l'accident, selon le responsable de la police du comté, George Natembeya.

Quelque 3.000 personnes meurent chaque année dans des accidents de la route au Kenya, selon des statistiques officielles. Mais, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), ce chiffre serait nettement plus élevé, de l'ordre de 12.000 morts chaque année.

Le mauvais état des routes, la vitesse excessive, une conduite dangereuse et la vétusté de nombreux véhicules sont les principales causes des accidents mortels au Kenya et dans la plupart des autres pays africains.