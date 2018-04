Sierra Leone: le nouveau président promet qu'il n'y aura pas "de chasse aux sorcières"

Le nouveau président sierra-léonais, l'ancien opposant Julius Maada Bio, a promis vendredi qu'il n'y aurait pas de "chasse aux sorcières" dans les sphères de l'Etat, deux jours après son accession au pouvoir dans ce pays pauvre d'Afrique de l'Ouest.

"Je souhaite que vous travailliez dur et professionnellement. Ne soyez pas inquiets, soyez heureux", a déclaré aux plus haut fonctionnaires de l'Etat M. Bio, qui a remporté avec près de 52% le second tour de l'élection présidentielle face au candidat du parti au pouvoir depuis 10 ans, l'APC, Samura Kamara, selon un enregistrement de cette réunion obtenu par l'AFP.

"Mon désir est que vous preniez part au processus. Le tribalisme et le régionalisme doivent être derrière nous", a ajouté M. Bio, un ancien militaire qui avait brièvement exercé le pouvoir après un coup d'Etat il y a 22 ans avant de rétablir le multipartisme et de s'effacer.

"Le président leur a assuré qu'il n'y aurait pas de chasse aux sorcières", a déclaré à l'AFP le porte-parole du parti vainqueur de la présidentielle, le SLPP, Alie Kabba.

M. Bio a finalement eu une "conversation très chaleureuse" au téléphone jeudi, selon M. Kabba, avec son adversaire malheureux, Samura Kamara, qui n'a pas encore publiquement reconnu sa défaite et avait indiqué mercredi soir qu'il contesterait en justice les résultats du second tour du 31 mars, ce qu'il n'avait toujours pas fait vendredi.

Les deux hommes, qui ont travaillé ensemble lors du premier bref passage à la présidence de M. Bio, "prévoient de se rencontrer bientôt", a dit le porte-parole du SLPP.

Le nouveau président a nommé vendredi une équipe de transition de 10 hommes et deux femmes dont la première tâche sera de "servir d'interface" entre la nouvelle équipe et celle du président sortant, Ernest Bai Koroma.

S'il a été battu à la présidentielle, l'APC a toutefois sauvé de justesse sa majorité parlementaire en obtenant 67 sièges sur 132, contre 47 pour le SLPP, lors des législatives qui se tenaient en même temps que la présidentielle, a indiqué vendredi la Commission électorale nationale (NEC), alors que deux sièges restent à annoncer.

Le porte-parole du SLPP s'est toutefois dit confiant qu'une majorité soutiendra l'action du nouveau chef de l'Etat.

"Le SLPP a gagné les élections et nous formerons un gouvernement inclusif reflétant tous les aspects de la Sierra Leone", a dit M. Kabba à l'AFP, en se refusant à dire si des ministres pourraient être issus d'autres formations politiques.

"Nous aurons une majorité au Parlement, puisqu'il y a de plus petits partis et (14) chefs traditionnels", qui siègent également à l'Assemblée, "qui travailleront de concert", a-t-il expliqué.

"Nous agirons dans l'intérêt du pays", a assuré à l'AFP le porte-parole de l'APC, Cornelius Devoux, en demandant avant tout au SLPP de "commencer par s'engager à protéger les membres de l'APC", dont certains, y compris lui-même, ont fait l'objet d'agressions et d'intimidations ces derniers jours.