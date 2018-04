Sierra Leone: Julius Maada Bio, l'ex-putschiste de retour au pouvoir

Vainqueur de la présidentielle en Sierra Leone, Julius Maada Bio, un ancien militaire de 53 ans, revient au pouvoir par la grand porte après l'avoir brièvement exercé il y a 22 ans à la suite d'un coup d'Etat avant de le remettre aux civils.

Déjà candidat en 2012 pour le Parti du peuple de Sierra Leone (SLPP, opposition), il avait été battu par l'actuel président, Ernest Bai Koroma, qui ne pouvait plus se représenter après deux mandats.

Il a été déclaré vainqueur mercredi soir du second tour, qui l'opposait le 31 mars à l'héritier de M. Koroma, l'ancien ministre Samura Kamara, qu'il avait déjà devancé d'une courte tête au premier tour le 7 mars.

Pendant la campagne, il s'est engagé à réviser les concessions minières et les avantages fiscaux accordés aux compagnies étrangères et à instaurer une éducation primaire et secondaire gratuite pour tous les enfants sierra-léonais.

Né le 12 mai 1964 dans le village de Tihun, dans la province de Bonthe (sud-ouest), Julius Maada Bio est un des 35 enfants d'un chef traditionnel de l'ethnie Mende, Charlie Bio II. Catholique, il est marié à une musulmane, et père de quatre enfants.

Il a fait ses études primaires dans des écoles catholiques, puis secondaires dans un lycée public à Bo, la principale ville de la région. Il intègre ensuite l'Académie militaire de Sierra Leone, dont il sort avec le grade de sous-lieutenant en 1987, à l'âge de 22 ans.

En 1990, il est envoyé au Liberia voisin, où la guerre civile vient d'éclater, comme membre de la force de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (Cédéao), l'Ecomog, avant d'être rappelé en Sierra Leone un an plus tard pour combattre les rebelles du Revolutionary United Front (RUF).

En 1992, il faisait partie d'un groupe de jeunes soldats emmenés par le capitaine Valentine Strasser, alors âgé de 25 ans, qui ont renversé le régime répressif de Joseph Momoh, accusé d'avoir créé les conditions qui ont plongé le pays dans la guerre civile (1991-2002).

Par la suite, Julius Maada Bio présentera ses excuses pour l'exécution d'une vingtaine de personnes lors de ce coup d'Etat.

Au début de l'année 1996, alors que les divisions s'amplifient au sein de la junte au pouvoir, dont il est le numéro deux, il renverse Valentine Strasser.

Mais il rétablit rapidement le multipartisme et accepte de remettre le pouvoir en mars 1996 au président fraîchement élu, Ahmad Tejan Kabbah, ce qui lui vaut les louanges de la communauté internationale.

Julius Maada Bio part ensuite à l'étranger parfaire ses études, notamment aux Etats-Unis, où il décroche un diplôme en Relations internationales.

Il se lance en politique en 2005 au sein du SLPP, dont il devient rapidement la figure de proue.

Connu pour son franc-parler, il a qualifié d'"arnaques" les projets d'infrastructures financés par la Chine que privilégie le parti au pouvoir.

Son adversaire malheureux, Samura Kamara, qui fait lui-même face à des soupçons de corruption, l'a accusé d'avoir détourné 18 millions de dollars lors de son bref passage à la tête de l'Etat en 1996.

Avec son épouse, Fatima, il a lancé en 2014 une fondation pour venir notamment en aide aux enfants défavorisés, aux femmes et à la jeunesse.