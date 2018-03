Nigeria: 15 éleveurs tués par des hommes armés dans le nord

Des hommes armés ont tué quinze éleveurs dans l'Etat de Zamfara, dans le nord du Nigeria, dans ce qui semble être une attaque criminelle, ont annoncé jeudi à l'AFP un porte-parole de la police et un responsable local.

"Des bandits armés ont attaqué le village de Bawon-Daji hier et ont tué 15 personnes", a déclaré le porte-parole de la police de Zamfara, Muhammad Shehu, qui a attribué l'attaque à des voleurs de bétail.

Un responsable des autorités locales, Gado Anka, a confirmé le bilan de l'attaque survenue mercredi, affirmant que des hommes armés sont arrivés à moto vers 13H00 locales (12H00 GMT) et ont abattu 12 personnes avant de s'enfuir en brousse.

"Ils sont revenus deux heures plus tard et ont attaqué les personnes en deuil lors des funérailles des victimes dans le cimetière, tuant trois autres personnes et en blessant plusieurs autres", a-t-il dit.

L'armée a été déployée en 2016 dans l'Etat de Zamfara, où les enlèvements contre rançon et les vols de bétails à grande échelle étaient devenus courants dans les communautés rurales, l'essentiel de la population, majoritairement musulmane, vivant de l'élevage, de la chasse et de l'agriculture.

Les villages ont de leur côté constitué des milices d'autodéfense pour lutter contre les bandes armées dans des zones rurales reculées.

En février, des dizaines de personnes - 18 à 41, selon les sources - ont été tuées lorsque des hommes armés ont ouvert le feu sur des commerçants et des habitants du village de Birane, dans l'Etat de Zamfara.