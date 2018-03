Nigeria: Lagos paralysée en attendant une visite inédite du président Buhari

Lagos, la capitale économique du Nigeria où vivent quelque 20 millions d'habitants, était paralysée jeudi en attendant la première visite officielle du président Muhammadu Buhari depuis le début de son mandat il y a trois ans, a constaté l'AFP.

De nombreux commerces, banques et marchés étaient fermés en début de matinée, tandis que des centaines de travailleurs et de passagers étaient bloqués aux arrêts de bus, bien que la journée ait été décrétée fériée.

La circulation était complètement interdite sur certains axes et de nombreux Lagossiens ont marché sur des kilomètres le long des routes pour atteindre leur destination.

"J'ai quitté la maison vers 5h00 du matin pour me rendre au travail. J'ai du emprunter des routes alternatives car la route principale a été bloquée", a expliqué à l'AFP Ahmed Busari, agent maritime au port de Lagos.

Les forces de sécurité étaient massivement déployés dans la ville, avec des patrouilles mobiles le long des axes que le convoi du chef de l'Etat a prévu d'emprunter.

Les voies de la mégapole ont été nettoyées et repeintes aux couleurs vert et blanc du Nigeria pour l'occasion, tandis que des drapeaux du parti au pouvoir, le All progressive Congress (APC), ornaient les éclairages publics.

L'Etat de Lagos a décrété la journée fériée pour cette visite historique de deux jours, la première depuis l'entrée en fonction de M. Buhari en mai 2015, qui intervient moins d'un an avant la prochaine présidentielle de février 2019.

Sa venue dans la mégapole a été annoncée à plusieurs reprises ces trois dernières années, mais il s'est toujours fait représenter à la dernière minute par son vice-président, Yemi Osinbajo.

Le président est attendu jeudi à la cérémonie de lancement des travaux d'un port en eau profonde estimé à 1,5 milliard de dollars à Lekki, en périphérie de Lagos, avant de visiter le chantier Eko Atlantic, un projet immobilier futuriste surnommé la "Dubai africaine", construite sur l'océan.

Vendredi, M. Buhari devrait également inaugurer un terminal routier géant et se rendre à un colloque organisé en l'honneur d'un poids lourd de l'APC et ancien gouverneur de Lagos, Bola Ahmed Tinubu.