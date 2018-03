RDC: l'UE annonce une aide de 60 millions d'euros, le HCR demande 504 millions de dollars

L'Union européenne a annoncé lundi une aide de 60 millions d'euros destinée à la République démocratique du Congo ou aux réfugiés congolais à l'étranger et le Haut-commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR) a lancé "un appel de fonds de 504 millions de dollars".

"La Commission européenne a annoncé aujourd'hui (lundi) l'octroi d'une aide d'urgence de 49,5 millions d'euros afin de faire face à l'aggravation de la crise humanitaire en République démocratique du Congo (RDC)", a indiqué Bruxelles au terme des trois jours de visite en RDC du commissaire à l'Aide humanitaire, Christos Stylianides.

"Un montant supplémentaire de 10,9 millions d'euros sera alloué aux pays voisins (Tanzanie, Rwanda et République du Congo), principalement pour venir en aide aux réfugiés congolais", ajoute la Commission dans un communiqué.

"Les besoins humanitaires en République démocratique du Congo sont de plus en plus importants. C'est devenu la plus grande crise liée aux déplacements en Afrique", a répété M. Stylianides.

M. Stylianides voulait convaincre les autorités congolaises de revenir sur leur décision de boycotter la conférence UE/ONU de Genève du 13 avril, qui veut lever 1,7 milliard de dollars pour financer l'action humanitaire en RDC.

Le gouvernement congolais estime que le niveau de la crise humanitaire n'était pas aussi "excessif" dans le pays que le prétendent les Nations unies et les ONG.

Il y a toujours de la "résistance", confie une source européenne, qui croit que Kinshasa peut encore "reconsidérer sa position": "Sans optimisme naïf, nous avons la possibilité de les voir à Genève".

De son côté, le HCR et ses partenaires humanitaires "ont lancé un appel de fonds d'un montant de 504 millions de dollars américains" pour les réfugiés congolais, qui "devrait avoisiner les 800.000 d'ici à la fin de l'année".

"L'appel de fonds permettra tout d'abord de répondre d'urgence à la situation immédiate en Ouganda, en Zambie et en Angola, tout en se préparant pour l'arrivée massive de réfugiés en République du Congo, en Tanzanie, au Rwanda et au Burundi".