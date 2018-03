Ethiopie: des opposants récemment libérés

La police éthiopienne a arrêté dimanche un groupe de 11 opposants influents, dont certains venaient tout juste d'être graciés et libérés de prison, a-t-on appris auprès d'un avocat.

Parmi les personnes arrêtées figurent le journaliste Eskinder Nega et l'homme politique Andualem Arage, qui avaient été libérés en mars après plus de six années de prison dans le cadre d'une amnistie annoncée en janvier par le Premier ministre Hailemariam Desalegn, a indiqué à l'AFP l'avocat Ameha Mekonnen.

Deux clients de M. Ameha, Befekadu Hailu et Mahlet Fantahun, des blogueurs membres de zone9, un collectif très critique vis-à-vis du gouvernement, à l'égard duquel les dernières poursuites judiciaires lancées en 2014 avaient été abandonnées en février, sont aussi parmi ce groupe.

Tous participaient à un événement organisé pour célébrer la libération de milliers de prisonniers - dont des hommes politiques, activistes et journalistes - dans le cadre de cette amnistie, quand la police est arrivée et a encerclé la maison dans laquelle ils se trouvaient, a affirmé M. Ameha.

"Ils ont été accusés de s'être rassemblés sans autorisation", a-t-il expliqué. De tels rassemblements sont interdits par l'état d'urgence décrété le 16 février, au lendemain de la démission du Premier ministre.

Les 11 opposants sont également accusés d'avoir exhibé une version du drapeau éthiopien populaire parmi ceux qui critiquent le Front démocratique révolutionnaire des peuples éthiopiens (EPRDF), la coalition au pouvoir, a précisé M. Ameha.

Figure la plus connue de ce groupe, Eskinder Nega avait été arrêté en septembre 2011 à la suite d'un texte prédisant un soulèvement similaire au printemps arabe en Ethiopie.

Comme d'autres journalistes, blogueurs et opposants critiquant le gouvernement, il avait été inculpé de terrorisme, puis condamné à 18 ans de prison à l'issue d'un procès vivement critiqué par les organisations internationales de défense des droits de l'Homme.

L'état d'urgence autorise la détention sans procès de suspects et M. Ameha admet ne pas savoir si les 11 opposants seront formellement inculpés ou non.

"Ce n'est pas la procédure judiciaire habituelle, donc je vais voir comment je peux les aider", a-t-il relevé.

L'EPRDF est réuni depuis le 20 mars pour élire le successeur de M. Hailemariam, emporté par une vague sans précédent de manifestations anti-gouvernementales débutées fin 2015.

Au vu de l'opacité des hautes sphères du pouvoir éthiopien, il est difficile de prédire si l'Éthiopie se dirige vers une plus grande ouverture ou si elle se prépare à une reprise en main par des partisans d'une ligne dure.