RDC: au Kivu, les causes obscures du regain des viols et des violences

Elle porte un tee-shirt à l'effigie de Minnie la souris comme n'importe quelle gamine de dix ans. L'écolière raconte qu'elle s'est fait violer par des miliciens dans l'est de la République démocratique du Congo.

Comme des milliers de civils, Cyndie (nom d'emprunt) subit un regain des violences pour des raisons obscures depuis un an dans les villages du Kivu, menacés par des hommes en armes qui tuent, qui violent et qui pillent.

La protection des civils représente la priorité des Nations unies, qui renouvellent mardi le mandat de leur force en RDC, la plus importante au monde avec quelque 16.000 militaires, sur fond de tensions politique, sécuritaire et humanitaire en plein processus électoral.

Cyndie raconte que son village de Kabikokole dans la région de Bukavu a été attaqué début février par les miliciens Raïa Mutomboki. En 2011-12, ces "rebelles" étaient présentés comme un groupe d'auto-défense contre les "envahisseurs" hutus rwandais du FDLR.

La fillette et deux autres femmes victimes de Kabikokole, Mwavita, 19 ans, et Riziki, 35 ans, se font soigner à l'hôpital de Panzi à Bukavu, dirigé par le charismatique gynécologue-obstétricien Denis Mukwege, "l'homme qui répare les femmes".

"En 2015, on avait observé un diminution sensible des violence sexuelles. Mais malheureusement depuis fin 2016 et 2017, il y a là vraiment une augmentation", affirme à l'AFP le Dr Mukwege. Son hôpital dispose de 450 lits dont 200 pour les "SVS" (victimes de violences sexuelles).

Le profil des auteurs évolue: "Aujourd'hui la majorité des violences sexuelles commises au Sud-Kivu le seraient par des civils et non plus par des hommes en armes - forces de sécurité et groupes armés. Cependant, beaucoup de soi-disant civils sont d'anciens +rebelles+ démobilisés de fait", lit-on dans un document de la Fondation de Panzi, co-signé par ses partenaires Médecins du monde et Union européenne.

- Les "inciviques" -

Les parents de la petite Cyndie étaient peut-être eux-mêmes encore des enfants quand cette magnifique terre du Kivu, avec ses collines verdoyantes qui dévalent en pente douce vers les eaux du lac, a basculé dans l'horreur en 1994, avec le contre-choc du génocide rwandais et l'arrivée massive de hutus fuyant le nouveau "tutsi power" de Kigali.

Théâtre de rivalités régionales, les deux guerres du Congo (1998-2003) ont fait des millions de morts.

Quinze ans plus tard, le nombre des victimes a diminué, et les Etats voisins (Ouganda, Rwanda...) n'interviennent plus sur le sol congolais - en tous cas plus directement. Mais des dizaines de groupes armés étrangers (ADF ougandais et FDLR rwandais) et congolais sont toujours actifs, au nez et à la barbe des forces régulières et des Casques bleus.

Ces "inciviques" - l'euphémisme de l'armée congolaise - ont perpétré 106 meurtres et 80 enlèvements en février dans les deux provinces du Sud et du Nord Kivu, selon le Groupe d'experts du Congo (GEC).

A Goma, la capitale du Nord-Kivu, le centre hospitalier Bethseda géré par la Croix rouge accueille des blessés par balles. "Depuis mi-août 2017, les prises en charge ont augmenté. On a 64 lits, on est passé à 92 lits", détaille une source médicale. "Les amputations sont relativement courantes ici".

Dans une chambre, Alain (prénom changé), 28 ans, ne reverra plus jamais la route où il a été attaqué en février dans la région de Beni, dans le nord de la province près de l'Ouganda. Le journalier a perdu la vue.

"Je ne savais pas que c'étaient des rebelles. J'ai vu trois personnes munies de roquettes. Je me suis demandé: que font ces gens ici? Ils ont tiré sur nous", raconte le jeune non-voyant, originaire d'une région terrorisée par les mystérieux Allied defense force (ADF), de présumés islamistes ougandais.

Pourquoi la violence perdure-t-elle 23 ans après le drame du Rwanda, désormais hâvre de paix et de relative prospérité où s'installent des Congolais qui fuient l'insécurité et les conditions de vie précaires à Bukavu et Goma?

Il y a les explications classiques et officielles: les groupes armés continuent de défendre leur communauté (Nande, Hutus...) et se battent pour le contrôle des ressources naturelles (coltan, or...).

Et il y a des hypothèses invérifiables, des rumeurs persistantes. "Beaucoup de groupes armés reçoivent encore des soutiens de la part des forces de sécurité congolaises et des membres de gouvernement. On voit un lien clair entre l'augmentation des violations des droits humains et la volonté du président Kabila de s'accrocher au pouvoir", a résumé en février la directrice pour l'Afrique centrale de l'ONG Human right watch Ida Sawyer - persona non grata en RDC depuis 2016.