Côte d'Ivoire: des stars de toute la planète

Acteurs, chanteurs, sportifs et people venus du monde entier étaient à Bingerville, en banlieue d'Abidjan vendredi pour l'inauguration d'un grand hôpital "Mère-Enfant" financé par l'ONG Children of Africa de la première dame ivoirienne Dominique Ouattara.

D'un coût de 25 milliards de F CFA (38 millions d'euros), l'hôpital dont la construction a été lancée en 2013, a une capacité de 130 lits. Avec un budget de 5 milliards de F CFA (7 millions d'euros), il emploie 475 personnes. Etablissement privé à but non lucratif, il s'intégrera dans le système de santé ivoirien mais accueillera "25% de patients" ne pouvant payer.

Parmi les vedettes présentes, les acteurs américain Gary Dourdan, béninois Djimon Hounsou, ivoirien Isaach de Bankolé, français Isabelle Adjani, Nathalie Baye ou Richard Berry, les musiciens sénégalais Coumba Gawlo, malien Salif Keita, français Patrick Bruel ou gabonaise Patience Dabany, le désigner nigérien Alphadi, la sprinteuse Murielle Ahouré ainsi que nombreuses personnalités politiques comme la première dame nigérienne Lalla Malika Issoufou.

"C'est formidable. C'est moderne comme en Europe ou aux USA, c'est ce dont on a besoin ici. En tant que femme, ca me touche particulièrement", assure la récente championne du monde en salle du 60 m l'Ivoirienne Murielle Ahouré, arrivée des Etats-Unis.

Ivoirien d'origine, l'acteur Isaach de Bankolé, aujourd'hui installé aux Etats-Unis, souligne lui: "Je suis né ici, je suis parti d'ici et je suis revenu! Je suis sensible à ce que se fait chez moi. C'est important la santé de la mère et de l'enfant. Doublement important car si l'enfant n'est pas en bonne santé, jamais il ne grandira, jamais il n'aspirera à faire des choses importantes de sa vie".

L'acteur souligne notamment que dans les pays en voie de développement, "il ne faut pas tout laisser à l'Etat. L'Etat ne peut pas tout faire. Il faut une association entre privé et Etat mais il faut non plus que ça impacte la présence de l'Etat dans les hôpitaux publics".

M. de Bankolé, qui est notamment à l'affiche de Black Panther, le blockbuster hollywoodien avec des super-héros d'origine africaine, souligne que comme dans le film: "Cet hôpital, c'est une Afrique qui gagne. Avec le succès de Black Panther, Marvel ou Disney seront plus sensibles à ce que l'Afrique soit en bonne santé".

La vedette des Experts, Gary Dourdan se souvient lui du chemin parcouru: "Je suis venu il y a deux ans, et il n'y avait que du béton. Deux ans auparavant, j'étais aussi venu, et il n'y avait que des piquets dans le sol... C'est une grande réalisation pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique".