Côte d'Ivoire: festival de musique contre l'immigration en Europe

Le Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua) réunira 14 artistes africains de renom, du 17 au 22 avril à Abidjan, pour chanter contre l'immigration clandestine d'Africains en Europe, ont annoncé mercredi les organisateurs.

La 11e édition du Femua aura pour thème "jeunesse africaine et immigration clandestine", "une question d'actualité", a déclaré à l'AFP Salif Traoré, dit A'Salfo, le leader de Magic System, groupe star de la musique ivoirienne et promoteur du festival.

"Nous allons essayer de faire passer un message car nous estimons que le fléau (de l'immigration clandestine) a pris de l'ampleur et la musique constitue un bon canal pour le stopper", a expliqué A'Salfo.

Pour cette édition du festival, créé en 2008, sont notamment attendus le rappeur marseillais Soprano, plus gros vendeur d'albums physiques (CD, vinyles) en France en 2017 avec "L'Everest", Yémi Aladé, star de la musique nigériane, la vedette montante de la musique malienne Sidiki Diabate, le chanteur Lokua Kanza, virtuose de la musique acoustique originaire de la République démocratique du Congo.

En marge des concerts, un débat regroupera des responsables en charge de l'immigration et des jeunes qui expliqueront "leurs motivations" pour entreprendre un périlleux exode, "malgré le risque de mourir en Méditerranée", a indiqué A'Salfo.

Korhogo (nord), quatrième ville du pays, grande pourvoyeuse de l'émigration vers l'Europe, abritera la cérémonie de clôture du festival qui a pour parrain le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly, également maire de Korhogo.

Plus de 1.700 Ivoiriens bloqués en Libye après des tentatives de traversée de la Méditerranée pour gagner l'Europe ont été rapatriés en 2017. Soutenu par l'Organisation internationale pour les migrations et l'Union européenne, le gouvernement et des ONG travaillent à leur réinsertion.

Magic System enchaîne les tubes en Afrique et en Europe depuis son succès "Premier Gaou". Le groupe a fêté ses 20 ans en 2017 avec une tournée africaine et une autobiographie.