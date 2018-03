Cote d'Ivoire: hommage

Une centaine de cyclistes, dont un ministre, ont rendu hommage dimanche aux 19 victimes de l'attentat de mars 2016 commis dans la station balnéaire ivoirienne de Grand-Bassam, en la ralliant depuis Abidjan, capitale économique située à 4O km, a constaté une journaliste de l'AFP.

"Il faut démontrer notre solidarité avec le peuple de Côte d'Ivoire pour combattre le terrorisme" et la première édition de cette course "est une bonne manière" de le faire, a déclaré Daniel Langenkamp, conseiller de presse et des affaires culturelles à l'ambassade des Etats-Unis, à l'origine de l'initiative.

Le ministre ivoirien de la Jeunesse Sidi Touré a de son côté affirmé que cette course avait été organisée "pour célébrer la vie sur l'obscurantisme, la vie sur les forces de l'ombre" et dire: "plus jamais ça en Côte d'Ivoire plus jamais ça au Burkina Faso, plus jamais ça en Afrique, plus jamais ça dans le monde".

En mars 2016, des jihhadistes avaient ouvert le feu sur la plage et les terrasses d'hôtls et de restaurants de Grand-Bassam, faisant 19 morts.