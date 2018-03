CPI: jugement en appel contre le Congolais Bemba pour subornation de témoins

La Cour pénale internationale (CPI) rendra jeudi son jugement en appel contre l'ex-chef de guerre et vice-président congolais Jean-Pierre Bemba, condamné pour subornation de témoins dans le cadre de son procès pour crimes de guerre.

L'ancien riche homme d'affaires de 55 ans avait été condamné en juin 2016 à 18 ans de prison pour la vague de meurtres et de viols commis par sa milice, le Mouvement de libération du Congo (MLC), en Centrafrique entre octobre 2002 et mars 2003.

Celui qui est surnommé le "Mobutu miniature" avait été reconnu coupable en octobre de la même année d'avoir corrompu 14 témoins, présenté de fausses preuves et sollicité la déclaration de faux témoignages. Il avait écopé pour cela d'un an de prison et de 300.000 euros d'amende.

L'ex-chef de guerre, ses avocats Aimé Kilolo et Jean-Jacques Mangenda, ainsi que le député du parti MLC, Fidèle Babala, et le témoin de la défense, Narcisse Arido, avaient versé de l'argent et donné des cadeaux à des témoins ou leur avaient promis une installation en Europe en échange d'un faux témoignage devant la CPI.

Les co-accusés de M. Bemba avaient écopé de peines allant de six mois à deux ans et demi de prison et une amende de 30.000 euros.

M. Bemba, "condamné sur la base de constatations factuelles qui ne sont pas étayées par des preuves" selon son avocate, Melinda Taylor, avait alors annoncé son intention de faire appel de ce jugement.

La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, avait quant à elle fait appel de la peine.

La Cour basée à La Haye doit trancher jeudi et prononcer à 10H00 (09H00 GMT) ses jugements concernant les appels à l'encontre du verdict et de la peine dans cette affaire.

Jean-Pierre Bemba a par ailleurs interjeté appel en 2016 de sa première condamnation à 18 ans de prison pour crimes de guerre. En janvier, sa défense a accusé les juges en audience publique de "manque d'impartialité".