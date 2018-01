Afrique du Sud: enquête ouverte sur l'accident mortel de train

La police sud-africaine a annoncé vendredi l'ouverture d'une enquête pour homicides involontaires au lendemain de la collision, dans le centre du pays, d'un train et d'un poids-lourd qui a fait au moins 18 morts et plus de 200 blessés, selon le dernier bilan.

L'accident s'est déroulé à un passage à niveau près de Kroonstad, à 200 km au sud-ouest de Johannesburg, quand un camion tractant deux remorques a traversé la voie ferrée au passage du train reliant Port-Elizabeth (sud) à la plus grande ville du pays.

Le ministre sud-africain des Transports Joe Maswanganyi a mis en cause jeudi la responsabilité du chauffeur du poids-lourd qui, a-t-il affirmé devant la presse, "a pris des risques".

"Une enquête a été ouverte pour homicides involontaires, ce sera ensuite au procureur de déterminer qui il y a lieu de poursuivre", a déclaré vendredi à l'AFP un porte-parole de la police de la province du Free State, le brigadier Motantsi Makhele.

Personne n'a pour l'heure été arrêté dans ce cadre, a précisé le brigadier Makhele.

Le chauffeur du poids-lourd a été jeudi hospitalisé à la suite de l'accident et devait subir un contrôle d'alcoolémie, selon le ministre des Transports.

Le choc a provoqué le déraillement de plusieurs voitures du train, qui se sont couchées sur la voie et ont pris feu, piégeant nombre des plus de 400 passagers du convoi.

Le dernier bilan provisoire communiqué jeudi soir par Mthuthuzeli Swartz, responsable par intérim de la Passenger Rail Agency, a fait état de 18 morts et 254 blessés.

Le travail d'identification des victimes s'est poursuivi vendredi, selon le porte-parole de la police.