La répression des marches anti-Kabila: une "barbarie", selon l’archevêque de Kinshasa

L'influent archevêque de Kinshasa, Laurent Monsengwo Pasinya, a qualifié mardi de "barbarie" la répression par les forces de sécurité de "la marche pacifique et non violente" des catholiques contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila.

"Nous ne pouvons que dénoncer, condamner et stigmatiser les agissements de nos prétendus vaillants hommes en uniforme qui traduisent malheureusement, et ni plus ni moins, la barbarie", a déclaré le cardinal Monsengwo à la presse à propos de la répression des manifestations de dimanche qui a fait douze morts, selon les organisateurs.

Dimanche, les forces de sécurité congolaises ont réprimé des messes dans des églises à coups de gaz lacrymogène et empêché des marches interdites après l'appel d'un collectif catholique à manifester contre le pouvoir.

Cette répression a entraîné "la mort d'au moins cinq personnes" et fait "plusieurs blessés", selon l'ONU.

Ce bilan est contesté par la police congolaise, selon laquelle "aucun mort" n'a été enregistré en marge de ces marches.

Les organisateurs des manifestations évoquent quant à eux un bilan de douze morts en RDC.

"Comment ferons-nous confiance à des dirigeants incapables des protéger la population, de garantir la paix, la justice, l'amour du peuple ?", s'est interrogé le cardinal Monsengwo qui a toujours joué un rôle de premier plan dans l'histoire de la RDC depuis la décennie 1990.

"Il est temps que la vérité l'emporte sur le mensonge systémique, que les médiocres dégagent et que règnent la paix, la justice en RD Congo", a-t-il lancé.

Il a estimé que la répression des manifestations était une "instrumentalisation de la liberté religieuse pour masquer des intérêts occultes comme par exemple l'accaparement des ressources, des richesses, le maintien au pouvoir par des méthodes anti-constitutionnelles".

"La marche pacifique et non violente" organisée par un collectif catholique avait pour but de réclamer l'application d'un accord pouvoir-opposition signé le 31 décembre 2016, "accord violé volontairement", a ajouté le prélat.

Cet accord conclu sous l'égide de l'épiscopat congolais prévoyait l'organisation de la présidentielle fin 2017 pour organiser le départ du président Kabila, au pouvoir depuis 2001 et dont le dernier mandat s'est achevé en décembre 2016.

Une série de scrutins dont la présidentielle censée élire son successeur est prévue pour le 23 décembre 2018.

Un échéancier récusé par l'opposition et la société civile congolaises qui réclament l'application de l'accord du 31 décembre 2016 et exigent une "transition sans Kabila".

En RDC, le climat politique est caractérisé par "un regain de peur et d'énervement, d'incertitude sinon de panique", selon l'archevêque de Kinshasa.

